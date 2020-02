Un ordenador predijo antes que nadie la epidemia del coronavirus en China

El pasado 31 de diciembre un ordenador de una pequeña empresa canadiense, conocida como BlueDot, alertó sobre la expansión de un virus que ya nos suena a todos, el coronavirus. Esto quiere decir que la inteligencia artificial fue capaz de detectar y establecer hacia dónde se expandiría el virus antes que cualquiera.

Por entonces, el ordenador alertó de que había descubierto un primer brote y que todo apuntaba a que iba a expandirse. Llegó a este resultado a través del análisis de noticias publicadas en los medios locales, casos de gripe así como muertes que se dieron en el país aparentemente sin explicación además de miles de informes por enfermedades de varios animales y plantas. Posteriormente juntó todos los datos y se adelantó en la alarma.

Pero no se quedó solo en eso sino que comenzó a analizar las rutas de vuelos comerciales desde la zona cero en la que había surgido el primer brote. Trazó las rutas y de esta manera supo hacia dónde se expandiría el virus, que posteriormente han sido los principales focos de contagio: Bangkok, Seúl, Taipei y Tokio. Una vez que extrajo todas estas conclusiones, la empresa envió los datos a los profesionales, que son los únicos autorizados para verificar si la alerta es real o no.

El creador de la empresa, Kamran Khanm, es médico especialista en enfermedades infecciosas, decidió fundar esta empresa tras darse cuenta de que las aplicaciones existentes no servían para determinar o prever casos como este. No obstante, no es la primera vez que este dispositivo de inteligencia artificial acierta en sus predicciones ya que supo decir hacia dónde se expandiría el virus del zika.