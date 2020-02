Las 10 noticias más vistas de la web de Antena 3 en 2016

1.- ¿Recuerdas a Mónica Riley? Con 27 años esta joven de Texas se convirtió en noticia después de confesar cuál era su sueño: llegar a pesar más de 450 kilos para no moverse de la cama y así sentirse "como una reina". Su novio le prepara un total de 8.000 calorías cada día. Además de aspirar a quedarse inmóvil en una cama y cumplir así su fantasía sexual también quiere ser madre. Su historia fue leída en antena3.com por más de 671.850 personas

2.- En segunda posición se encuentra la carta de una madre a 'la chica del bañador verde'. En esta misiva a una desconocida la madre le narra: "Te he visto ser la última en quitarte la ropa. Te he visto ponerte detrás de todo el grupo, disimuladamente, y quitarte la camiseta cuando creías que nadie te miraba. Pero yo te vi. No te miraba, pero te vi. Te he visto sentarte en la toalla en una cuidada postura, tapando tu vientre con los brazos".

En este alegato a quererse uno mismo, la madre acaba su carta así: "Me encantaría decirte que ojalá te vieras con los ojos de una mujer de treinta y pico porque quizás entonces te darías cuenta de lo mucho que mereces ser querida, incluso por ti misma. Me gustaría poder decirte que la persona que algún día te quiera de verdad no amará a la persona que eres a pesar de tu cuerpo, sino que adorará tu cuerpo: cada curva, cada hoyito, cada línea, cada lunar".

3.- El curioso suceso ocurrido en el mes de febrero en Valencia se sitúa en tercer puesto de nuestro ranking de noticias más vistas: Un pedo provoca un tiroteo con cuatro heridos y tres detenidos. Al parecer un joven se tiró un pedo, que fue correspondido por otro de ellos, y así comenzó la discusión entre ambos clanes, que ya han protagonizado otros tiroteos en el pasado.

4.- En cuarta posición se encuentran las imágenes que demuestran la relación de la CUP, Podemos y el entorno de ETA con el régimen de Nicolás Maduro. La secuencia está grabada en el aeropuerto de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez. Un avión de la fuerzas aéreas venezolanas, normalmente utilizado por Nicolás Maduro, llega a Madrid para trasladar a Venezuela, a Anna Gabriel, portavoz de la CUP en el parlamento de Cataluña, a María José Aguilar, dirigente de Podemos en Castilla la Mancha, y a Ignacio Gil de San Vicente, suegro del número uno de ETA David Pla y padre de una terrorista detenida en Francia.

5.- La mitad de la lista la ocupa una escabrosa truculencia protagonizada por un joven estudiante en Miami que fue encontrado en el escenario de un doble asesinato y comiéndose la cara de una de sus víctimas. El sheriff del Condado de Martin, señaló que esta agresión "desconcertante e inexplicable" está probablemente relacionada con el consumo de una droga sintética llamada 'sales de baño', 'Flakka' o grava.

6.- Más de 270.000 personas se escandalizaron en nuestra web con el siguiente suceso: Una niña de 8 años muere durante la noche de bodas tras ser violada por su marido. La familia de Rawan, una menor yemení de ocho años la obligó a contraer matrimonio con un hombre de 40 años que la violó en la noche de bodas y le produjo una hemorragia interna que acabó con su vida. Esta brutal muerte ha levantado la indignación en el país provocando numerosas manifestaciones en las calles.

7.- La tragedia que rodeó la muerte de un padre y su hija fue la séptima historia más leída de nuestra web de noticias. Una joven muere en un accidente de moto y horas después su padre se suicida en el mismo lugar. Los hechos ocurrieron en Madrid cuando la joven circulaba con su motocicleta por el kilómetro 13 de la M-512. Horas después del fallecimiento de la joven, el padre acudió al lugar donde había ocurrido el accidente. Llevaba una escopeta de caza con la que se quitó la vida.

8.- Otro pedo vuelve a ser protagonista de esta octava posición. Una paciente se tira un pedo en el quirófano mientras le operan con láser y provoca un incendio en Tokio. La paciente se estaba sometiendo a una intervención de útero. El gas tuvo contacto con el láser lo que provocó que la sábana quirúrgica se prendiera.

9.- El sentido de la fidelidad y amistad de Maya colocan a este precioso perro en la novena posición. Esta perra de raza Akita Inu pasó días y noches a las puertas de un hospital. Su dueña, de 22 años, ingresó de urgencias en el Hospital general de Elda en Alicante por una apendicitis y tuvo que ser intervenida. Por mucho que lo intentaron el animal no se movió de allí hasta que vio a su dueña.

10.- La última plaza de nuestro 'top ten' es para un terrible suceso. Un padre mata a su bebé, que acababa de superar un cáncer, porque tenía celos de ella. Toda la familia prestaba atención al bebé que había conseguido superar un cáncer, pero nadie hacía caso al padre. Ryan Lawrence asestó tantos golpes como fueron posibles para dejar sin vida a su hija Maddox, de 21 meses, porque sentía hacia ella un sentimiento de celos irremediable.