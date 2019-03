Llegan los móviles y los televisores flexibles

Estamos en el CES 2019, el Consumer Electronics Show de Las Vegas (USA). A más de uno puede que algunas imágenes de esta noticia le duelan un poco. Tranquilidad porque la pantalla de teléfonos de casi 8 pulgadas no van a romperse: son flexibles. Se venden ya en China por 1.300 euros. Y no es lo único que en algún momento pensamos imposible de doblar y ya se dobla. No es magia, ni sale del suelo. Es una televisión que se desenrrolla.

La tecnología va a revolucionar nuestro hogar. Como si se tratase de un café, con solo meter una cápsula, podemos prepararnos al momento una cerveza en casa. De la cocina al baño, ¿se imaginan tirar de la cadena o bajar la tapa del inodoro con la voz? Incluso las carreras en las medias podrían acabarse, la tecnología ha conseguido hacerlas irrompibles.