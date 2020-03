La Organización Mundial de la Salud informa sobre el coronavirus a través de Tik Tok

¿Queda alguien sin saber qué es el Covid-19? La información llega también hasta 'Tik Tok'. A través de la red social que arrasa entre el público más joven, la OMS lanza vídeos informativos, recomendaciones y difunde medidas sanitarias, sumándose así al nuevo consumo de la información.

“¡Nos unimos a TikTok para proporcionarte consejos de salud pública fiables y adecuados! Nuestra primera publicación: Cómo protegerse del #coronavirus”, cuentan en su post inaugural.

Más de 172.000 seguidores siguen ya la cuenta de 'World Health Organization' (@who) a través de 'Tik Tok'. La Organización Mundial de la Salud ha aterrizado en la red social con un mensaje de Benedetta Allegranzi, la responsable técnica de prevención y control de infecciones de la OMS. En esta primera publicación, Allegranzi explica los distintos mecanismos de prevención del coronavirus. En concreto, recomienda el lavado frecuente de manos con agua y jabón o productos con alcohol, utilizar el antebrazo y el codo para cubrir la boca cuando tengamos tos o utilizar pañuelos desechables.

También informan a través de 'Tik Tok' sobre el uso correcto de las mascarillas, el producto más demandado en relación al Covid-19, de la mano de la Doctora April Baller, especialista del programa de emergencias de la OMS.

Desde la OMS también señalan que buscan combatir la desinformación que circula por las redes sociales en referencia al coronavirus y llegar al público joven con datos fiables y de relevancia.

La Organización Mundial de la Salud también está presente en Twitter, Facebook e Instagram. Desde Antena 3 Noticias estaremos muy atentos a las recomendaciones desde esta fuente oficial.

We are joining @tiktok to provide you with reliable and timely public health advice! Our first post: How to protect yourself from ##coronavirus ?

[[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/original-sound-6798443670820424453|||♬ original sound - who]]