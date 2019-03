Japón comercializa un coche eléctrico que alcanza 30 km/h y debes montar tú mismo

La compañía japonesa Modi acaba de lanzar el Pius EV, un coche eléctrico pensado para que lo montemos nosotros mismos. En realidad, visto el prototipo, más bien parece un coche de juguete que uno real y no estamos muy seguros de que su comercialización vaya más allá de un hobbie interesante con el que aprender algo de mecánica y divertirse en el barrio.



El Gobierno Japonés ha clasificado al Pius EV en la misma categoría que las bicicletas con motor. El vehículo es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora y su autonomía máxima es de 25 kilómetros. Modi comenzará a vender este cochecito para montar, como muy pronto en la primavera de 2013. Los componentes llegarán a nuestro hogar en kits de ensamblaje que casi recuerdan a las maquetas a escala.



El peso total del Pius EV es de 200 kilos y se alimenta de una batería de 36 vatios. La compañía aún no ha detallado el precio del vehículo. Parecer uno de los protagonistas de los Autos Locos, eso sí, no tiene precio.