La inteligencia artificial se cuela en las cocinas: así es el primer restaurante autónomo del mundo

Pedir en un restaurante una hamburguesa con patatas fritas cocinadas por robots de sería una situación impensable hace unos años. Sin embargo, Estados Unidos ha sido el escenario donde se ha escenificado esta idea.

En la localidad de Pasadena (Chicago, EUU), el local 'CaliExpress' se ha convertido en el primer restaurante autónomo del mundo. Sus cocineros son robots fabricados por la empresa Miso Robots, guiados únicamente por inteligencia artificial.

La hamburguesería ofrece servicio de lunes a viernes bajo reserva. Allí, el proceso de pedido, junto con el de la cocina, funciona con inteligencia artificial. Sin embargo, el establecimiento aún necesita personas para terminar de completar los platos.

Una cocina autómata

Esta situación se lleva a cabo utilizando un robot asador y 'Flippy', un robot freidora. Ambos robots pueden preparar una gran cantidad de comida sin descanso. En este caso, Flippy puede preparar alrededor de 100 kg de patatas fritas por hora y el robot asador hasta 100 hamburguesas.

No obstante, la cocina 'CaliExpress' no es la primera en utilizar al robot freidora para cocinar. 'Flippy' también se puede encontrar en cadenas de restaurantes como White Castle y Jack in the Box.

La IA en el ámbito sanitario

La hostelería no ha sido el único sector en utilizar la inteligencia artificial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha anunciado la puesta en marcha de un avatar de Inteligencia Artificial con el objetivo de facilitar el acceso a la información médica de calidad a sus usuarios.

Sarah (Smart AI Resource Assistant for Health o "asistente inteligente de recursos de IA para la salud", en español) es una asistente médica expertoa en salud que interactúa de forma empática con los usuarios a través del chat.

La OMS la ha presentado como "una trabajadora de salud digital que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en ocho idiomas a través de video o texto".

También en misa

Incluso en el año 2023 ya se dieron situaciones donde la inteligencia artificial se introducía en situaciones cotidianas. Un chatbot desarrolló el sermón de una misa impartida en la iglesia luterana de St. Paul, ubicada en a ciudad bávara de Fuerth.

El avatar que presidió la misa estaba personificado en un hombre negro con barba en una pantalla situada sobre el altar. En el transcurso del sermón, la figura reprodujo oraciones, música y bendiciones propias de cualquier misa.

"Queridos amigos, es un honor para mí estar aquí y predicarles como la primera inteligencia artificial en la convención de protestantes de este año en Alemania", con estas palabras inició el sacerdote artificial una misa que duró aproximadamente 40 minutos.

