El futuro de la inteligencia artificial: "No va a sustituir nunca a un médico"

"Estamos ante el inicio de una revolución tecnológica que se expande a gran velocidad", apunta Miguel Llopis, gerente de Sanidad y Servicios Sociales de Telefónica Tech. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y, sobre todo, para optimizar el rendimiento de técnicas y procesos tradicionales, así como mejorar la calidad de los servicios.

Este jueves, La Razón, en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid y Telefónica Tech, ha organizado una mesa redonda para debatir sobre el presente y futuro de la IA. Durante el encuentro, se han analizado los retos, oportunidades y desafíos que estas nuevas tecnologías plantean en el ámbito sanitario.

Aplicación de la IA en sanidad

Aunque, como asegura Llopis, "esto no ha hecho nada más que empezar", en los últimos años hemos visto cómo la aplicación de la inteligencia artificial en la sanidad se ha ido infiltrando en todos los sistemas, desde el análisis de síntomas a la elaboración de diagnósticos, pasando por la planificación de la propia gestión sanitaria.

Para Paula de Toledo, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Comité Científico de la Sociedad Española de Informática de la Salud, la IA "ha llegado en plazos muy rápidos y en algunos campos vamos a observar un avance rapidísimo en cuestión de unos años". Por ejemplo, en el Departamento de Neurocirugía del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid ya se ha comenzado a aplicar la inteligencia artificial en modelos predictivos, "tanto en diagnósticos como pronósticos".

La incorporación de técnicas de IA en el equipamiento de diagnóstico y los propios sistemas de información sanitarios es cada vez más común, tanto que han llevado a cabo una revolución con la introducción de las técnicas de procesado del lenguaje natural (PLN).

Esta transformación tecnológica debe estar, en primer lugar, al servicio de las personas. Antonio Herrero González, director de IA/Big Data en Quirónsalud, la define como una "inteligencia interdisciplinar al servicio de los pacientes". Sin embargo, también reporta grandes beneficios para los profesionales sanitarios.

Una herramienta de apoyo para el personal sanitario

Por contradictorio que parezca, estas inteligencias no pretenden ser el sustituto de los profesionales sanitarios. Lo que procuran es "indicar pautas que tú como facultativo no has visto en primera instancia", afirma Antonio Herrero.

Se trata de servir de ayuda en la toma de decisiones, "desde la gestión, como predecir la demanda de urgencias en nuestros hospitales con siete días de antelación para montar las plantillas adecuadas para esa demanda, hasta la ayuda en la imagen médica o el procesamiento del lenguaje natural".

El objetivo es que estas inteligencias sean, por ejemplo, capaces de generar alertas en tiempo real o de reconocer si algo no está yendo como debería. En cualquier caso, Paula de Toledo asegura que la IA "no va a sustituir nunca a un médico", pero sí ofrecer unas herramientas para llegar al mejor diagnóstico posible.

