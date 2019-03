El patinete eléctrico no ha triunfado entre los regalos de los Reyes Magos de este año

Gaspar es uno de los que ha recibido el patinete eléctrico como regalo de Reyes. "¿Se lo ha pedido a los Reyes? sí, a los Reyes, por eso estoy aquí hoy. Como no tengo hijos y ya en casa todos son mayores, se han ido pues esto me lo compro para pasear". Se han pedido muchos en las cartas a los Reyes Magos.

"A mi me ha traído uno Papá Noel ,uno como el que lleva él con la silla", dice uno de los que han recibido un patinete eléctrico como regalo. Pero lo cierto es que no ha sido el regalo estrella. Las ventas han caído en esta tienda entre un 40 y un 60 por ciento. "¿Las previsiones que teníais de ventas eran mayores de lo que estáis teniendo? Sí claro, creíamos que iba a ser exponencial a los meses anteriores pero no ha sido así", dice un empresario.

El motivo ha sido el miedo a los accidentes en las calles y carreteras y también el limbo legal en el que se tienen que mover todavía estos medios de transporte. Muchos comerciantes achacan a estas causas el frenazo en las ventas. "Se ha anticipado todo lo que ha sido los Reyes de estas Navidades en la campaña de Black Friday. Hemos tenido un incremento en Black Friday impresionante", afirman.

Algunos usuarios opinan también que los patinetes eléctricos van muy rápido, que si alguien viene por detrás y a mucha velocidad en una cuesta, asusta a los viandantes por si se producen atropellos. Lo cierto es que hay mucha desinformación sobre la normativa que varía según comunidades y ciudades. "Al principio la gente estaba con un cierto desconocimiento. Lo que hemos hecho ha sido publicar unos post en nuestra web en la que explicábamos por dónde se puede usar, de qué manera, que se use con sentido común", comenta su iniciativa otro vendedor.

Los datos apuntan a que de los 273 accidentes en 2018, el 75 por ciento han sido responsabilidad del patinador.

La DGT quiere tener lista la regulación de los patinetes eléctricos, lo que se hará a través de un real decreto que los catalogará como vehículos de movilidad personal de propulsión eléctrica.



Solo podrá circular en ellos una persona, siempre por la calzada, nunca en las vías interurbanas y a una velocidad que no supere los 25 kilómetros por hora.



Para ello, según han dicho el titular de Interior y el director general de Tráfico, se modificarán los reglamentos de Circulación y de Vehículos. Pere Navarro ha asegurado que se quiere dar respuesta a la incertidumbre que ha generado este medio de transporte