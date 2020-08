Cómo usar el 'Modo Invisible' en Whatsapp

WhatsApp, la aplicación de mensajería más famosa, está constantemente actualizándose para ofrecer el mejor servicio a sus usuarios. En cada actualización, se van incluyendo novedades para tratar de sorprender a todos aquellos que usan la aplicación, por ejemplo, con nuevas herramientas que permiten ver los chats sin tener que borrarlos.

WhatsApp cuida la privacidad de los usuarios, ofrenciéndoles diferentes opciones en cuanto a si quieren mostrar su última hora de conexión, su foto de perfil o sus estados a sus contactos. Además, los chats están cifrados de extremo a extremo. También, pueden elegir si quieren utilizar el 'Modo Invisible' de la aplicación.

¿Como usar el 'Modo Invisible' en Whatsapp?

Con esta función, tus contactos no conocerán cuando lees sus mensajes. Sabrán que estas 'en línea', pero no podrán conocer si has entrado en la conversación y has leído sus mensajes.

Para activar el modo invisible, debes acceder a 'Configuración' y después pinchar en el apartado que se llama 'Cuenta'. El siguiente paso es acceder a 'Privacidad' y ahí, desactivar la opción llamada 'Confirmaciones de lectura'.