¿Cómo se compra un tuit y cuánto están ofreciendo? El fundador de la red social pone a la venta su primer comentario

Jack Dorsey, cofundador y CEO de Twitter, ha puesto a la venta su primer mensaje en la plataforma social. El primer mensaje lo publicó en marzo de 2006 y ahora un nuevo servicio de subastas de tweets llamado Valuables lo ha puesto en venta.

¿Por cuánto se vende?

Hay quienes están dispuestos a pagar una fortuna por algo tan sencillo como un tuit. Por eso, ya hay una puja de 2,5 millones de dólares por adquirir ese mensaje.

La venta de tuits en forma de NFT (activos criptográficos con códigos de identificación únicos y metadatos que los distinguen entre sí) ha alcanzado gran auge durante los últimos años. La plataforma Valuables logró vender durante 2020 más de 400 tuits y se ofrecieron 75.000 dólares en total en esas subastas.

El primer tuit de la historia, publicado el 21 de marzo de 2006 se leían tan solo 5 palabras: "Just setting up my twttr" (solo estoy configurando mi twttr). En aquel momento en el que el servicio comenzó denominándose Twttr, para después llamarse Twitter, tal y como lo conocemos hoy en día.

Han tenido que pasar 15 años para que Dorsey revalorice esas 5 palabras. El ganador de la subasta podrá convertirse en el nuevo propietario.

¿Cómo se realiza la compraventa de tuits?

Los usuarios compran y venden esos activos mediante pagos en Ethereum. Esta operación queda registrada en la cadena de bloques de Valuables. Para vender un tuit es necesario tener una cuenta de Twitter y asociarla a la de Valuables para verificar que los tuits te pertenecen. Para llevar a cabo el negocio se necesita un sistema de pagos en línea llamado Metamask, un software de criptomoneda que tiene extensiones disponibles para navegadores como Chrome o Firefox.

¿Cómo se reparten los ingresos?

Cuando se vende un tuit, el 95% de los beneficios de la transacción van directamente al autor del mensaje, mientras que el 5% se los queda Cent, que hace de intermediario.