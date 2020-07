WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más destacadas, ya que se usa en todo el mundo. Para que exista una correcta comunicación es necesario que el servicio funcione correctamente. En ocasiones, es posible que WhatsApp deje de funcionar, es decir, se haya caído en alguna parte. Pero en otras puede ser que no funcione correctamente por parte del usuario. En ambos casos, cabe la posibilidad de comprobar cuál es el problema.

El primer indicio de que WhatsApp no funciona con normalidad son los fallos más visibles en la propia aplicación como no enviar mensajes o no recibirlos. Para saber que no se envían los mensajes, hay que fijarse en la derecha del mensaje, ya que aparecerá un reloj de color gris sin cambiar al doble check.

Esta es la señal de que WhatsApp no funciona correctamente. Sin embargo, con este dato no se sabrá si el fallo es del propio móvil o es si se ha caído en alguna zona.

Cómo saber si WhatsApp ha caído a través de páginas externas

Para comprobar si WhatsApp funciona con normalidad existen varias páginas web en las que aparecerá la información. Lá página más conocida es 'DownDetector'. Para comprobarlo es necesario escribir 'WhatsApp' en el buscador y darle a buscar.

'DownDetector' te explica qué caídas ha habido en las últimas 24 horas. También te muestra comentarios propios de usuarios.

Otra página web para detectar si Whatsapp se ha caído es 'IsTheServiceDown'. Esta controla el estado de varios servicios de mensajería como Skype, Telegram o Snapchat. Para comprobar si WhatsApp funciona correctamente hay que poner la palabra 'WhatsApp' en el buscador y te aparecerá toda la información. Las dos páginas funcionan prácticamente igual, solo hay que buscar a través del buscador.

Alternativas durante la caída de WhatsApp

Si WhatsApp ha caído y se necesita seguir en contacto con alguien, existen otras alternativas. Entre las aplicaciones de mensajería conocidas, destacan Telegram y Facebook Messenger. En el caso de estas aplicaciones es necesario estar registrado para poder utilizarlas.

También existen otras alternativas que no necesitan registrarse. Estas son los SMS o las llamadas de teléfono.