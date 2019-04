¿Cómo son los viajes en un coche autónomo? Lo probamos en Londres

El coche del futuro será 100% eléctrico y autónomo. Pero antes de que llegue, toca probarlo. NOs hemos subido en un trayecto de 20 minutos, en el que no podremos superar los 80 kilómetros por hora.

El conductor nos avisa: "We start the sistem on public road". El sistema se activará en unos segundos. Circula por el centro de Londres sin tocar el volante. Cambia de carril, adelanta mientras el conductor está hablando, y si el semáforo se pone en rojo, el vehículo se detiene..

Media docena de cámaras, radares y un láser consiguen que este prototipo también respete los límites de velocidad.

No obstante, advierten de que habrá "situaciones en las que el vehículo por sí mismo no sabrá enfrentarse a un problema y pedirá ayuda".

Se trata de un sistema de inteligencia artificial creado en colaboración con la NASA para que el coche aprenda a desenvolverse en cualquier situación. Aunque para eso, antes tendremos que enseñárselo nosotros.