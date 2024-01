El científico David Ezpeleta, sobre el chip de Elon Musk: "Tendrá que demostrar que sirve para algo"

Nos tiene acostumbrados a todo tipo de titulares, pero la pasada jornada Elon Musk se superó a si mismo al anunciar los primeros chips cerebrales. Mediante la detección de impulsos eléctricos neuronales este chip pretende mejorar la vida de pacientes con daños cerebrales.

A priori parece una fantástica noticia, pero quizás por la forma en la que lo ha anunciado, a golpe de tuit, o por la poca información que se tiene al respecto lo cierto es que el anuncio genera dudas entre la comunidad científica que pide cautela hasta que se corroboren resultados.

"Todo lo que sea un avance entusiasma, el problema que tenemos es que no disponemos de publicaciones, tampoco de los experimentos que hizo con monos, entonces tenemos que hacer suposiciones" explica David Ezpeleta, Vicepresidente Sociedad Española Neurología.

"Imagine si Stephen Hawking pudiera comunicarse más rápido que un mecanógrafo" escribía Elon Musk en su red social X para dar la noticia a sus seguidores.

Los datos científicos todavía no los conocemos "por lo poco que sabemos, se trata de un chip avanzado, de un interfaz cerebro ordenador avanzado que tiene mejorías técnicas en relación con otros. Pero de ahí a implantarlo por primera vez en un hombre y demostrar que sirva para algo hay un trecho" comenta Ezpeleta.

El científico aclara que se trata "de colocar una serie de sensores justo encima de la corteza cerebral, recoger la actividad eléctrica cerebral, analizarla mediante un sistema de inteligencia artificial entrenado y con eso hacer determinada acción que no sabemos cuál puede ser. Las posibilidades son bastantes, pero al no tener información no podemos decir más".

Preguntado por el aspecto ético de estos chips, el científico reconoce que "ese es el lado oscuro de toda esta tecnología, que puede leerlo mediante dispositivos externos".

Ezpeleta avisa que aunque Musk "llega tarde" en la investigación interfaz cerebro computadora lleva ya años los trabajos de su empresa están "en los albores" y "tendrá que demostrar que el chip no se mueve, no produce crisis epilépticas, no se infecta, no empeora la enfermedad..."