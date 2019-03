Apple abrirá su tienda más grande en Manhattan

Aún faltan los últimos retoques, pero la tienda Apple más grande del mundo está a punto de abrir sus puertas en Nueva York. Se espera que la inauguración tenga lugar el próximo 10 diciembre. Apple pondrá mesas en las que los usuarios podrán probar todos sus productos. La tienda contará también con un restaurante-café, el Genius Bar.

El nuevo establecimiento llamará la atención principalmente por dos motivos. En primer lugar será la más grande del mundo con aproximadamente 2.200 metros cuadrados, incluyendo almacenes y oficinas, y en segundo lugar, tendrá cerca de 300 empleados que esperan atender a unos 750.000 visitantes cada semana.

Son muchos los rumores que hay detrás de esta apertura. Principalmente con lo que le ha costado a Apple abrir la tienda. Se especula, según fuentes de The New York Post, con que el Estado de Nueva York haya concedido el arrendamiento del espacio por una cantidad excesivamente generosa. De hecho Thomas DiNapoli ha abierto una investigación alegando que “es una propiedad fundamental, y tengo la intención de asegurarme de que el MTA no ha regalado el almacén”.

LUZ VERDE PARA QUE APPLE SE INSTALE EN EL EDIFICIO DEL TÍO PEPE

En España también se espera la apertura de otra tienda de la manzana en el emblemático edificio del Tío Pepe en Madrid. Sin embargo, fuentes cercanas a la compañía han tachado de “rumores y especulaciones” la propia apertura del comercio en Sol, ya que “la compañía nunca dijo nada de eso”.

Lo cierto es que ese inmueble puede ya dedicarse a usos comerciales gracias al Plan Especial promovido por Apple Retail Store S.L. La aprobación de los usos comerciales ha venido de la mano de la aprobación de la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Así, el inmueble podrá acoger usos comerciales, reservándose algunos espacios para oficinas vinculadas a la actividad comercial.

Desde el Ayuntamiento de Madrid han afirmado que con la vía libre a los usos comerciales en este edificio se da un paso más en el proceso de revitalización del centro. Este inmueble consta de siete plantas sobre rasante y 6.066 metros cuadrados de superficie; está situado en el corazón de Madrid y es representativo de la arquitectura madrileña del siglo XIX. El tiempo irá confirmando si Apple se instala en este enclave, aunque la compañía se caracteriza por llevar el mayor secretismo sobre las nuevas aperturas.