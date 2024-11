Detenido el acusado de acabar con la vida de su ex pareja en Pontevedra tras 6 días de búsqueda

Estela Blanch apareció en el exterior de la casa de su ex pareja en la en la pontevedresa localidad de Baiona el pasado jueves. Había recibido numerosos golpes en la cabeza, por determinar todavía si a base de puñetazos o con algún objeto contundente, pero que le causaron irremediablemente la muerte.

Su ex novio, Humberto González, fue el que llamó a los servicios de emergencias e incluso esperó a que llegasen, pero éstos solo pudieron certificar la muerte, ya nada pudieron hacer por salvar su vida. En ese momento el hombre abandonó el lugar tras un claro: “Yo no me voy a comer este marrón”.

Localizado tras casi una semana escondido

Seis días pasaron desde ese momento, seis días en los que las autoridades no dejaron de buscar a este hombre de 38 años que tenía ya antecedentes por malos tratos e incluso contaba con una orden de alejamiento con respecto a la víctima. Estela formaba parte del programa VioGén con riesgo medio.

Casi una semana después ha sido por fin localizado. Fuentes de la Subdelegación de Gobierno en Pontevedra han confirmado el arresto en la parroquia de Belesar, la misma en la que se encontraba el domicilio de ahora detenido y donde fue localizado el viernes el cuerpo sin vida de Estela.

No aguanto más la presión de estar en búsqueda

Según publica La Voz de Galicia, habría sido el propio sospechoso el que decidió entregarse. Antes de las siete de esta mañana de este jueves llamó al cuartel del Puesto Principal de Baiona -Nigrán diciendo que quería entregarse y asegurando a los agentes: “No aguanto la presión de estar en búsqueda”.

Al parecer, llevaría todo este tiempo sin comer, ocultándose en un galpón de la parroquia de Belesar. Ésta era una de las hipótesis con las que contaban los investigadores. Llegaron a plantearse la posibilidad de que se hubiera escapado de la provincia e incluso se alertó a las autoridades portuguesas por si hubiera tenido intención de cruzar la frontera, pero finalmente se confirmó la principal sospecha: permanecía en el entorno.

El arrestado ha sido trasladado al hospital Povisa de Vigo para una revisión médica, un paso del protocolo habitual en estos casos. Se espera que pase en las próximas horas a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

