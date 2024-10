Los vecinos de Pozo Alcón, en Jaén, hacen patrullas nocturnas para evitar una oleada de robos

"Nos acabábamos de acostar cuando empezamos a escuchar un ruido. El perro hacía un sonido muy raro y, de repente, nos estaban levantando la persiana del dormitorio. Empezamos a gritar, a llamar a mi hijo y menos mal que se fueron", relata Juan Antonio, uno de los vecinos de Pozo Alcón (Jaén) que junto a su mujer María Jesús vivieron en primera persona cómo intentaban entrar en la vivienda el pasado 20 de septiembre.

En la misma noche, lo intentaron en otras cuatro casas del municipio. "El susto fue grandísimo. Nosotros ya no podemos dormir tranquilos. Yo sólo pienso qué habría pasado si nos llega a pillar dormidos y se meten dentro de la vivienda", asegura María Jesús.

Es el temor que tiene la mayor parte del pueblo que desde el pasado mes de junio viene denunciando una oleada de robos en Pozo Alcón. Ya se han presentado una veintena de denuncias, pero los intentos son reiterados: "Anoche mismo estuvieron rondando por mi casa. Y hace unos días entraron cuando nosotros no estábamos. Pero como hemos puesto cámaras y reforzado la puerta, no pudieron entrar. Al escucharnos se fueron, pero se dejaron una herramienta. Y volvieron a por ella", cuenta Josefa, otra de las vecinas afectadas.

Lucía también tiene miedo. Ha dejado, incluso, de ir a misa: "Ya no voy porque yo vivo sola y temo lo que me pueda encontrar al volver a casa. No es normal el miedo que tenemos en el pueblo, cuando siempre hemos estado muy tranquilos".

"No podemos enfrentarnos a ellos ni detenerlos, no tenemos medios"

La mayoría de los vecinos han decidido perimetrar sus viviendas con cámaras de seguridad. "Pero no le temen a nada. Yo tengo 8 cámaras puestas y un perro. Y han entrado. Vienen preparados con máscaras, guantes, mochilas y hasta un cuchillo", afirma Juan Antonio.

La situación es tan compleja que los más jóvenes de la localidad han decidido organizar patrullas vecinales por las noches para garantizar su seguridad: "A partir de las 9 de la noche ya no ni guardia civil ni policía local porque se acaban los turnos. Si ocurre algo, tienen que venir de otras localidades a casi una hora. Y vienen si no tienen algo más urgente en otro sitio. Están desbordados", relata María Jesús Lara, otra de las vecinas de Pozo Alcón.

"La gente está agotada, no duerme por las noches porque están invadiendo de forma indiscriminada nuestra intimidad". Por eso, un grupo de vecinos vigila por la noche, desde los tejados y si detecta algún movimiento avisa a los vecinos que pudieran estar afectados: "Pero lógicamente no podemos enfrentarnos a ellos, ni detenerlos, es evidente que no tenemos medios", continúa esta vecina.

Por su parte, la Guardia Civil está investigando lo sucedido y en las últimas horas se han detenido a 3 personas en el municipio. No obstante, aún no se ha podido precisar si estas detenciones pudieran estar relacionadas con los robos que vienen denunciando los habitantes de la localidad.

