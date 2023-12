Vecinos hartos y sin luz en por enganches ilegales para plantaciones de marihuana: "No tenemos para calentarnos"

Los enganches ilegales para las plantaciones de marihuana son el motivo por el que muchos barrios de Granada y de Sevilla sufren cortes de luz. Los vecinos están hartos. Ellos pagan puntualmente sus recibos, pero se quedan sin suministro casi a diario. Se quedan con frío y a oscuras por los cortes de luz. Tan solo una plantación de marihuana consume lo mismo que 80 viviendas, según Endesa.

A la luz de las velas y sin poder cocinar: "Esta noche se cena frío". Vecinos de estos lugares están en sus casas y de repente se quedan a oscuras. Pasa muy a menudo en algunos barrios de Granada. Llevan así un tiempo "y pagando luz, que es lo más gracioso", dice una de las vecinas.

Sin luz en barrios de Granada y Sevilla

"Y dicen que hace una hora estaban arreglando el transformador y aquí no hay nadie", se quejaba otro vecino en un vídeo denunciando la situación que viven. En Sevilla también tienen problemas de suministro eléctrico. Se han manifestado bajo el lema "queremos luz". Ángel y Francisco son vecinos de uno de los barrios afectados, han atendido a Antena 3 Noticias.

Sufren cortes de hasta ocho, nueve y diez horas, lamentan. Se quedan sin luz en el barrio sevillano. "No tenemos para calentarnos. Sin luz cómo te vas a calentar", denuncia uno de ellos. "Hay días que la comida la tenemos que tirar", destacan. Carmen es otra de las vecinas afectadas por este problema, necesita electricidad en casa sí o sí: "Vivo sola, si no tengo luz no me funciona, me pasa algo y no puedo llamar a nadie".

La compañía eléctrica apunta a que el problema está en que hay plantaciones de marihuana enganchadas a la red que la sobrecargan. "Lo que hacemos es incorporar más potencia, por ejemplo, para intentar dar una mayor dimensión a nuestra red para evitar estos cortes. Automáticamente esto produce un efecto llamada. Nueva gente defrauda.", detalla José Manuel Revuelta, director general de la filial de redes Endesa.