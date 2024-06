Vecinos denuncian destrozos en los candados de pisos turísticos en Pamplona

El pasado sábado por la mañana, muchos turistas se encontraron con los candados de sus apartamentos turísticos impregnados de pegamento o silicona en el casco antiguo de Pamplona. Fue un sabotaje que les impedía introducir el código de dígitos que les permitía acceder a los alojamientos contratados. Ante las cámaras de Antena 3 Noticias una mujer lo intenta sin ningún éxito.

El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Navarra Apartur Naparture, José María de Pablo, afirma que está muy preocupado por los actos vandálicos que se están registrando contra su actividad, una actividad que, subraya, es absolutamente legal.

La proliferación de pisos turísticos supone no pocos enfrentamientos con los vecinos. Una mujer comenta que los visitantes provocan muchos destrozos en las zonas comunes. Pone como ejemplo el extintor de incendios que muchas veces aparece tirado en el suelo algo que no harían quienes viven a diario en ese portal. Otra mujer señala que el problema no es con todos los turistas, solo con los gamberros. Otra añade que también molesta el hecho de que haya movimiento de desconocidos en la escalera constantemente.

De ahí que haya comunidades de vecinos, como la de Osvaldo, que han decidido prohibir la apertura de este tipo de alojamientos. El problema, dice, es que el que viene lo hace por un día o dos con lo que todo le importa poco mientras que el que vive allí es el que sufre las consecuencias.

Con todo, la gran mayoría coincide en que este tipo de actos vandálicos están fuera de lugar. Una mujer asevera que antes de romper deberían haber tratado de hablar con los encargados de los alojamientos. Otra vecina recalca que nadie tiene derecho a hacer eso. Mientras, un hombre subraya que todo esto es un reflejo de una situación generalizada. En definitiva, que no se está dando únicamente en la capital navarra. Por otro lado, otro vecino de Pamplona comenta que los ruidos y la masificación pueden ser muy incómodos pero que ello es un peaje que hay pagar por vivir en el Casco Viejo.

José María de Pablo, de la Asociación Apartur Naparture, asegura que van a exigir que se investigue quién está detrás de todas estas agresiones. Porque está en juego la imagen turística de la ciudad.

tiene menú contextual

Se disparan los pisos turísticos ilegales

En el problema de la vivienda también juegan un papel clave los pisos turísticos. Cada vez hay más. Solo en lo que llevamos de año se han creado 60.000 nuevos, según los datos de Exceltur. España nunca había tenido tantos, en total habría 286.858 viviendas de uso turístico en todo el país, un 25% más que el año pasado. Las principales empresas del sector turístico alertan del crecimiento 'desbocado' de estos pisos. Además, aseguran que muchos son ilegales, especialmente en Madrid.

En la capital hay unas 13.000 viviendas turísticas funcionando el problema es que solo 941 tienen licencia, según nos confirma el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, se calcula que el 93% son ilegales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsAppy no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com