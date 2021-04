Varios presidentes autonómicos piden mantener el estado de alarma más allá del 9 de mayo

Varios presidentes autonómicos se han pronunciado hoy sobre el estado de alarma que finaliza el próximo 9 de mayo. Iñigo Urkullu, presidente del País Vasco, es partidario de "mantener el estado de alarma si fuera necesario". Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, "si termina el estado de alarma muchas comunidades estarán desnudas".

Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, ha afirmado que es una "flagrante incumplimiento de la promesa reiterada del presidente del Gobierno".

Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, ha dicho hoy que Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha demostrado ser "más responsable, más sincero y tener más altura de miras" que el propio Pedro Sánchez.

"Claro que no estamos mintiendo con las cifras, son ellos los que no han dejado de mentir con Madrid", ha afirmado la presidenta madrileña. "Es increíble pero Simón, que estaba de parapeto para que Illa no diera la cara y a su vez Illa estaba de parapeto para que Sánchez no la diera, es más responsable, más sincero, y ha demostrado tener más altura de miras que el propio presidente porque claro que no estamos mintiendo".

El estado de alarma

El Gobierno insiste en que no es necesario el estado de alarma para mantener determinadas restricciones que afectan a derechos fundamentales, a pesar de lo cual el propio gobierno ha considerado desde hace un año que eran necesario decretar el estado de alarma.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, también se ha pronunciado sobre la finalización del Estado de alarma: "No es bueno plantear ya lo que hay que hacer el 9 de mayo. Tenemos 15 días para poder valorar la evolución y decidir si el toque de queda aporta algo extra. La situación no es la de octubre".