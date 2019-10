Más de 30 asociaciones sin ánimo de lucro se han reunido para celebrar la feria animalista en la mañana de este domingo en la capital valenciana. La Concejalía organiza este acto solidario con una serie de actividades, talleres, exhibiciones y desfiles para todos los públicos.

Su principal objetivo es buscar un nuevo hogar para aquellos animales de compañía, sobre todo gatos y perros, que no tienen dueño. Pero este no era su único propósito. Voluntarios de estas asociaciones han querido explicar a los más pequeños la importancia de adoptar un animal antes de comprarlo y, sobre todo, la importancia de no abandonar a nuestras mascotas.

Todas las asociaciones y entidades que forman este acto están implicadas en la defensa y protección de los animales y pretender dar a conocer la labor que desarrollan día a día en nuestro territorio.