El 85% de los usuarios de las redes sociales aceptan las condiciones sin leerlas

Lo que publicamos en Internet se queda para siempre en la red. Una huella digital difícil de eliminar. Ya sea una foto o un comentario, no siempre sabemos cuál puede ser su destino final.

"No hay vuelta atrás, de hecho perdemos el control al cien por cien. Toda la información que estamos publicando en esa red social pertenece a esa red social y con esa información pueden hacer con ella lo que quieran", afirma un experto.

Muchos lo desconocen pero ellos mismos lo han autorizado al aceptar términos y condiciones. Casi un 85% de los usuarios reconoce no haberlos leído.

¿Y qué ocurre cuando almacenamos fotos y vídeos en la 'nube'? "Esa información que estás almacenando ahí es como si la estuvieras almacenando en un disco duro en tu casa. Nadie puede entrar ahí a no ser que se hackeen las cuentas o a menos que se entre en el servidor".



Intimidad y privacidad son conceptos que no encuentran su sitio en el mundo virtual y eso puede traernos consecuencias. "Esta bien comapartir cosas, ilusiones, fotos y demás, pero que tengan presente que la vida no acaba hoy, es decir, que la vida sigue y que esas fotos siguen ahí", afirma un experto en psicología. Para los expertos, lo mejor es tirar de sentido común, para no arrepentirnos de aquello que una vez compartimos.