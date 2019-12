Una asociación benéfica de Lepe (Huelva) que se dedican a ayudar a gente sin hogar, a punto de ser desahuciada

Una Asociación benéfica de Lepe (Huelva) que se dedican a ayudar a gente que se ha quedado sin casa, está a punto de ser desahuciada. La inmobiliaria que alquila este inmueble reclama casi 2.500 euros, varios meses de impago de alquiler.

El pasado mes de septiembre les llegó una carta que les informaba de este impago. "De no recibir el importe total adecuado, nos veremos obligados a presentar demanda de desahucio", señala la misiva.

"Si antes del día 30 no tenemos esos 2.500 euros, seguirá la vía judicial para alante", cuenta Pilar Medero, la presidenta de la asociación ABIPHUR. Pero a Pilar los números no le salen, ya que su asociación benéfica no recibe ayudas de la administración solo el de algunos socios, y con eso tienen que pagar, luz, agua, seguro y alquiler.

La asociación ha escrito una carta dirigida a los empresarios para salvar el local. "Sería de una gran ayuda vuestra aportación desinteresada para poder hacer frente al pago de la deuda contraída", solicita la carta.