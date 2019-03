Una anciana, obligada a dejar su casa de renta antigua porque se convertirá en un apartamento vacacional

La fuerte subida del precio de los alquileres está causando también un aumento de los desahucios, especialmente en Madrid, Barcelona y Palma. En el primer trimestre del año se han desalojado 9.719 inmuebles cuyos inquilinos no han hecho frente al alquiler, un 7% más que el año pasado.

Eso supone unos 100 desahucios al día por este concepto. En algunos casos se desalojan edificios enteros cuyos propietarios quieren rehabilitarlos o reconvertirlos en alojamientos turísticos. Eso es lo que está sucediendo en una céntrica calle de Madrid en donde 20 vecinos intentan evitar que les echen a la calle.

Teresa lleva desde 1999 en un piso de Madrid en el barrio de Lavapiés. El pasado 18 de enero le llegó un burofax donde le dicen que no le renuevan su contrato y que el 1 de junio tiene que entregar las llaves. Como ella están todos sus vecinos.

El bloque entero recibió el mismo aviso y tenían de plazo hasta el 1 de junio para abandonar sus casas, pero se niegan a irse. El Sindicato de Inquilinos de Madrid explica que es una expulsión muy directa en la que una empresa compra un edificio a precio inferior del mercado para convertirlo en una vivienda turística y pudiendo así aumentar el precio de la renta.

Con esa nueva política, Teresa pasaría ahora a pagar un 300% más de lo que pagaba con su renta antigua. Ella asegura que no puede hacer frente a ese pago porque tiene una pensión no contributiva y paga casi 355 euros. No es la única.

Hace unos años el impago de la hipoteca era la causa de la mayoría de los desahucios, pero ahora con la subida de los alquileres, la situación cambia. Ya sea por impago, o por la extinción de los contratos de alquiler, este año ya van, más de 15.000 desahucios.