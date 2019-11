Un restaurante de Madrid ayuda a integrar en el mercado laboral a personas con discapacidad

Un restaurante en pleno centro de Madrid da la oportunidad a jóvenes de entre 20 y 25 años, con algún tipo de discapacidad, de trabajar tanto de camareros, como en el caso de David, de cocinero.

Este establecimiento no tiene ánimo de lucro, todo lo recaudado va dirigido a una fundación que ayuda a insertar a jóvenes con discapacidad en el mercado laboral.

Para la mayoría de ellos, es su primer trabajo, ya que no lo han tenido fácil, como el caso de Thifany, que nos cuenta que tanto en el colegio, como en el instituto, sufrió bullying, "en el colegio y en el instituto lo he pasado muy mal". Ahora en el restaurante, Thifany afirma que, "me cuidan, me respetan y me siento muy cómoda".

El objetivo de este establecimiento, es sacar lo mejor de cada uno de ellos, tanto en cocina como en sala, para que puedan demostrar sus aptitudes, y que pueden realizar un buen trabajo. Mónica, otra joven que trabaja de camarera, asegura que: "todos los clientes me felicitan, yo sabía que valía para un trabajo, y que lo iba a conseguir".