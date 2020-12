Detienen a un menor por falsificar billetes y venderlos por toda Europa

La policía ha detenido a un menor que vive en Barcelona y se dedicaba a vender billetes falsos por Internet a toda Europa

La calidad de los billetes falsificados era tan buena que en un principio fue muy difícil de detectar que no eran verdaderos.

Cómo detectar si un billete es falso

La Policía Nacional explica a través de un vídeo cómo detectar si un billete es falso o no. Durante la crisis del coronavirus han aumentado las denuncias de este tipo de billetes falsificados y la policía ha querido enviar un mensaje a través de un vídeo con algunas pautas a seguir para detectar si estamos ante un billete verdadero o, por el contrario, es falso.

La primera recomendación es fijarse si en el borde del billete pone "this is not legal", dicha frase aparece en las dos caras del billete.

Los billetes más comunes para falsificar son los de 5 y 10, por ser los de menor valor, pero también se imitan los billetes de 20 y 50,

Otra forma común de estar a los usuarios durante esta pandemia a través de las estafas telefónicas, por eso los agentes piden mucha precaución durante estos tiempos.