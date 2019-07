Vecinos de una urbanización de Toledo han denunciado ante las autoridades la tensa situación que viven desde que varias familias okuparan ilegalmente dos chalets.

Los vecinos se enfrentaron a los okupas, pero al ver que la tensión iba a más, decidieron llamar a la Guardia Civil para que actuara.

Pese a la presencia de los agentes de la Guardia Civil, los okupas no dudaron en insultar y amenazar a los vecinos: "Los quemo vivos, y lo digo delante de ellos", decía una de las mujeres para más tarde añadir: "Con tu cara me he quedado, guapa".

Los agentes trataron de calmar los ánimos, pero la tensión seguía creciendo: "Denúnciame", decía la misma mujer mientras intentaba bajarse el pantalón.

En la primera visita, la Guardia Civil aseguró que no podía hacer nada porque los okupas ya habían cambiado las cerraduras, pero "no era así", según dijeron algunos residentes y tal y como ha recogido 'ABC'.

Fue entonces cuando los vecinos volvieron a dar aviso a la Guardia Civil. En esta ocasión los agentes les recomendaron que se fueran porque "no había nada que hacer".