En la UCI tras someterse a una cirugía de aumento de pecho: "Dijeron que me quedaban horas de vida"

Una joven de 27 años ha acabado en la UCI tras una operación estética. Los médicos llegaron a decir a su familia que le quedaban horas de vida pero, por fortuna, ha sobrevivido para contarlo. Y para denunciarlo.

Ocurrió hace once días en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, en Murcia. Yngrid Goitia decidió someterse a cuatro cirugías estéticas de golpe, entre ellas, el aumento de pecho. "La operación ha ido fatal", lamentaba la joven, que ha pasado cinco días en cuidados intensivos.

Contactó con la doctora que le operó a través de las redes sociales. "Me pareció una persona seria", ha explicado Yngrid. "Es una doctora que se publicita muy bien en las redes sociales", ha continuado. A pesar de su gran capacidad de marketing, esta persona no está homologada para realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas estéticas. Algo que la joven de 27 años no sabía.

Ella decidió que sería su mejor opción porque no podía costearse una operación de este tipo y "ella me ofreció la opción de pagarla durante un año". Ahora, recuperándose, ha decidido compartir su testimonio "para dar una poco de voz a todo esto" y evitar que le ocurra algo parecido a otra persona.

Un caso aún más trágico

Este hospital de Cartagena alquila quirófanos a doctores independientes para este tipo de operaciones. En uno de estos falleció Sara Gómez, también tras someterse a una cirugía estética.

La mujer de 39 era natural del municipio de Alcantarilla y fue sometida a una lipoescultura en diciembre de 2022, tras lo que tuvo que estar ingresada en la UCI. Finalmente, murió en la unidad de cuidados intensivos del hospital público Santa Lucía de Cartagena, con múltiples perforaciones y lesiones en el riñón, el hígado, el duodeno, el colon y el intestino.

Al parecer, y según el médico que la operó, la intervención duró cinco horas y salió bien, por lo que el médico comunicó a los familiares de la joven que tan solo era necesario estabilizar a la paciente, que había perdido líquido y sangre. Sin embargo, Sara necesitó ser hospitalizada en una situación muy grave que, 29 días después, le provocó la muerte.

El médico que operó a Sara no estaba especializado en cirugía estética, sino en cirugía vascular, tal y como aclaró el abogado Ignacio Martínez, que explicó que "hasta donde sabemos ahora, porque una de las diligencias reclamadas es que presente todos sus títulos, parece ser que cursó la carrera de medicina entre Chile, Murcia e Italia. Pero también parece ser que está especializado en cirugía vascular, y que habría ejercido como cirujano vascular para la medicina pública, en concreto del servicio murciano de salud".

Los expertos alertan del peligro de someterse a este tipo de intervenciones sin la suficiente información o sin la participación profesionales debidamente formados. Muchas veces las ofertas más económicas no son las mejores, y deberíamos asegurarnos siempre pidiendo más opiniones de otros expertos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com