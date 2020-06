Tres comarcas de Aragón retroceden a la fase 2 de la desescalada por varios rebrotes

El Gobierno de Aragón anuncia la publicación de una orden para establecer medidas especiales de distanciamiento social para las comarcas de La Litera, Bajo Cinca y Cinca Medio, que volverán parcialmente a la fase 2 de desescalada tras un rebrote de coronavirus pese a que el resto de la comunidad se encuentra en la nueva normalidad.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha recomendado a los ciudadanos que residan en La Litera, Bajo Cinca y Cinca Medio no desplazarse fuera de estas comarcas y al resto de ciudadanos no viajar a este territorio, si no es estrictamente necesario debido a "la aparición de casos que. No es preocupante en términos de gravedad o capacidad. Ante esta situación las medidas q se toman pueden no ser suficientes en el contexto actual". No obstante, solo es una recomendación ya que el Gobierno aragonés no tiene competencia para limitar la movilidad.

Si las condiciones epidemiológicas exigieran que tuviésemos que tomar medidas más drásticas en el sentido de limitar la movilidad nos dirigiríamos al Estado que arbitraría las medidas oportunas para poder exigir esa limitación de movilidad", ha asegurado Repollés.

Aragón está experimentando un incremento de números de consideración en estas zonas. El día 18 en Huesca comunicaban dos casos. "El 19 ya comunicamos 19 y 10 al díaa siguiente y ayer 25", señala Repollés.

Esto implica que dichas comarcas tendrán que volver al aforo del 50% en el interior de los bares y restaurantes, un tercio de aforo en piscinas.