Tomás Plaza lleva la historia de su residencia de mayores a la Asamblea de Madrid: "Somos personas, no trastos"

Tomás Plaza, de 82 años, ha llevado su testimonio al pleno de la Asamblea de Madrid desde la tribuna de invitados. El octogenario, que reside en la residencia de Peñuelas, ubicada en el distrito de Arganzuela de Madrid, ha roto a llorar en el pleno, donde una diputada socialista ha contado su caso.

El hombre vive en la residencia madrileña desde hace 11 meses por decisión propia para cuidar a su mujer con dependencia. Cuenta que, desde que llegó, no ha parado de sufrir, ni de verla sufrir a ella. La diputada socialista Lorena Morales se ha encargado de contar su historia en la cámara regional y se ha dirigido directamente a Concepción Dancausa, consejera madrileña de Familia, Juventud y Política Social: "Tomás sobrevive en una de sus residencias concertadas, que pagamos con nuestros impuestos pero que ustedes han entregado a los fondos buitres para que hagan caja".

"Mi comportamiento no ha sido nada más que protestar por todo lo mal que he visto", ha dicho Tomás al salir del pleno. Asegura que les dan poca comida, que el trato es indigno y que le han invitado a marcharse. "Nosotros somos personas, no somos trastos. Nos tratan a patadas, no hay consideración", lamenta. La Comunidad de Madrid reconoce que le han dicho que se vaya de la residencia de mayores, pero aseguran que es por su conducta "agresiva". Tomás dice que solo se queja por el trato que recibe su mujer.

Tomás ha roto a llorar cuando la diputada socialista ha pedido a la Asamblea un "aplauso para él y para las personas mayores, sobre todo para las que están en las residencia".

Mariano Turégano también criticó la situación de la residencia en la que reside

Hace unos días conocimos la historia de Mariano Turégano, un hombre de 82 años que acudió al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para criticar la situación de la residencia de Moscatelares, en la que reside. Allí, aseguró que algunos residentes han tenido que ser hospitalizados por las altas temperaturas de las habitaciones y que la comida era "tan deleznable" que pasaban "horas y horas sin comer nada".

El octogenario también criticó la falta de seguridad en la residencia. "No tiene las medidas de seguridad adecuadas y los compañeros que no pueden, por problemas de salud, abandonar solos el centro, salen libremente y es la Policía quién, después de horas, los encuentra perdidos por algún supermercado y los identifican devolviéndolos al centro", aseguró Mariano.