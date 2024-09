Tiene que llevar a su hijo con movilidad reducida a cuestas porque no funciona el ascensor del colegio: "Mi hijo pesa cada vez más"

El inicio del curso en el colegio Voramar de Alicante está siendo complicado para María Jesús y su hijo Arturo. Él va en silla de ruedas y necesita el ascensor para subir a la primera planta donde está su clase. Pero no funciona. Su madre tiene que llevarle a la espalda para subir los escalones. "Yo vengo mínimo cuatro veces al día. A la entrada, para bajar al patio y volver al aula y cuando acaban las clases. Y luego entre medias, dependiendo de las asignaturas, también vengo si tiene educación física, por ejemplo. Hay veces que me quedo en el coche al lado del colegio porque no me da tiempo a ir a casa" asegura la madre.

Los problemas con el ascensor se han repetido durante el último curso. Cada pocos meses se averiaba y tenía que venir el técnico a repararlo. El problema es que tiene más de 30 años y ya es complicado encontrar piezas. Esta mañana han vuelto a revisarlo y ya no tiene solución. Con las últimas lluvias se ha estropeado el motor y hay que cambiar el ascensor.

La madre de Arturo pide que se solucione el problema cuanto antes. "Reclamo algo objetivo: la reparación definitiva, que les dé a todos los alumnos el servicio básico de un ascensor. No solo para mi hijo, hay más alumnos que lo utilizan".

A pesar del esfuerzo que tiene que hacer a María Jesús le preocupa más otra cosa. "Mi hijo pesa cada vez más, yo estoy fuerte, el esfuerzo físico es lo que menos me importa. Pero se está haciendo grande en edad, va a cumplir 11 años. No es lo mismo que te cargue cuando tienes 3 años que puede ser divertido para él que ahora que tiene casi 11. ¿Por qué una madre tiene que estar en el colegio?"

El ascensor se estropeó en junio

La última vez que se estropeó el ascensor fue a final del curso pasado. "En junio el técnico nos dijo que el ayuntamiento debería cambiar el ascensor. Lo que no presuponíamos es que a principios de septiembre nos íbamos a encontrar con esta situación" denuncia María Mira, presidenta del AMPA CEIP Voramar.

La falta del ascensor afecta también al funcionamiento del propio centro. Los alumnos de infantil antes comían en sus clases. Los carritos con la comida la llevaban en el ascensor. Pero como está estropeado han tenido que habilitar el gimnasio que está en la planta baja como comedor, así que el colegio ahora se ha quedado sin gimnasio.

Desde el Ayuntamiento de Alicante aseguran que la anomalía del ascensor no se ha comunicado a la Concejalía hasta ayer que empezaron las clases. "El Ayuntamiento está haciendo un informe sobre las causas de la rotura", asegura Mari Carmen de España, concejala de educación. Ha pedido explicaciones al centro por no dar parte y dice que es "mucha casualidad" que se estropee justo el primer día de colegio.

Si finalmente cambian el ascensor por uno nuevo el centro podría estar varios meses sin este servicio básico para alumnos como Arturo.

