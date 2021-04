Un tetrapléjico gallego pide que se le autorice cultivar cannabis para uso medicinal: “No es por vicio, es por necesidad"

Juanma vive en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física del Imserso en Ferrol. Se quedó tetrapléjico a los 19 años por un mal golpe al lanzarse al mar de cabeza. Desde entonces ha tenido que convivir con operaciones, úlceras y dolores neuropáticos. Afirma con rotundidad que el consumo de cannabis “cambió radicalmente mi vida”, al comprobar desde el primer día sus efectos relajantes. Defiende que es la mejor alternativa a la medicación tradicional que se veía obligado a seguir y, ahora, con ayuda del Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis (OECCC) ha solicitado a la Agencia Española del Medicamento que se le autorice a autocultivar marihuana con fines medicinales.

Primera petición pública en España

Su solicitud es la primera petición pública de este tipo que se hace en España. Juanma explica que lleva muchos años luchando por el uso del cannabis “como medicina, pero no conseguí ningún resultado ni con los médicos ni con los políticos”. En este momento, para acceder a la marihuana debe recurrir al mercado negro, con evidente riesgo para su salud ya que, resume, es "de mala calidad y muy caro".

"Lo recoge la Constitución, no es por vicio"

El activista gallego confía en que su solicitud sea aceptada ya que "estoy defendiendo hacer lo que quiera con mi vida, es mi libertad y lo recoge la Constitución". "No es por vicio, es por necesidad", subraya. Tiene sus esperanzas puestas en un futuro proyecto de ley que regule el uso medicinal del cannabis. Mientras tanto, Juanma quiere que la Agencia Española del Medicamento "se pronuncie y me dé la razón, aunque no me deje cultivar". En caso contrario, acudirá a la Justicia "para que se reconozca mi derecho".