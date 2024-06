Termina el curso escolar ¿y ahora qué pasa con los niños?

Un año más los niños y niñas empiezan sus vacaciones de verano, las más largas de todo el curso. Para los más pequeños, toda una alegría, para los padres muchas veces, una complicación. Y es que el hecho de cuadrar los horarios y las vacaciones del trabajo con los hijos en muchas ocasiones es algo complicado. Por ello, muchos progenitores recurren a campamentos, canguros, el apoyo de familiares o en algunos casos, intercambios a otros países.

Pasar de tener a los hijos durante toda la mañana en el colegio a que estén en casa es algo que afecta a la conciliación de muchas familias. Si ya es complejo compaginar el trabajo con los horarios de los niños, de las actividades extraescolares o de las clases de refuerzo durante el curso, en los meses de verano en los que no existe esa rutina, los padres se las tienen que ingeniar para organizarse.

Los campamentos de verano suelen ser una de las primeras opciones escogidas por las familias españolas, ya que existe una amplia variedad y abarcan habitualmente las horas en las que los progenitores trabajan. Campamentos deportivos, de idiomas, de danza, de teatro, de ciencia y tecnología... Con horario de mañana, completo o campamentos en los que los niños se van a otra localización durante días o semanas que incluyen pensión completa. Los hay de mayor y menor importe, públicos y privados, para que cada familia decida cuál es el que mejor le encaja y así conciliar mejor y también que los más pequeños disfruten de sus vacaciones viviendo nuevas experiencias y conviviendo con otros niños.

Otra de las opciones clásicas es dejar a los menores a cargo de familiares cercanos que puedan cuidarlos mientras los progenitores trabajan. Muchas veces son los abuelos los que se quedan con los niños durante las mañanas de verano. En los casos en los cuales no hay ningún familiar al que se pueda acudir, los canguros son otra opción: Jóvenes que quieren ganar algo de dinero en verano se ofrecen para cuidar niños. A domicilio, les llevan al parque, a las actividades que tengan los pequeños... Son una alternativa para aquellos padres que no quieran enviar a sus hijos a campamentos y no tengan con quien dejarles.

Los intercambios con otros países son una opción muy enriquecedora para aquellos niños que los puedan hacer durante los meses de verano. Vivir durante semanas o meses en otro país, aprendiendo otro idioma y conociendo una nueva cultura es una oportunidad que algunos padres deciden brindar a sus hijos mientras están de vacaciones del colegio. Los precios son más elevados que los de los campamentos, pero también varía mucho dependiendo de la lejanía del destino y la duración del intercambio. Los principales lugares que suelen ser elegidos como destino son: Inglaterra, Irlanda, Canadá, Francia o Estados Unidos, entre otros.

Métodos para conciliar durante el verano

Además de las anteriores opciones, la Unión Sindical Obrera señala otros 3 métodos para conciliar durante el verano:

Adaptación de la duración y distribución de la jornada. Los padres de niños de hasta 12 años podrían acogerse a una adaptación de la duración y distribución de la jornada, sin que su salario se viese afectado. Según el Estatuto de los Trabajadores, el empleado puede solicitar la vuelta a su jornada natural una vez finalice el verano.

Reducción de la jornada laboral. En caso de tener a cargo un menor de hasta 12 años el salario se vería afectado, pero la jornada se podría reducir entre un octavo y la mitad de la jornada ordinaria. Según aparece reflejado en el artículo 37, los convenios colectivos pueden disponer de sus propios criterios para conceder esta reducción de la jornada

Excedencia. En el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores ofrece también la opción de acogerse a una excedencia por el cuidado de los hijos, pero dejando de percibir el salario. Esta excedencia no puede durar más de 3 años y se puede disfrutar de manera fraccionada.

