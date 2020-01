La tercera localidad más contaminante de España, Villanueva del arzobisposo, prohibe encender las chimeneas

En Villanueva del Arzobispo, un pequeño pueblo de Jaén, emiten contaminación con índices similares a los de ciudades como Madrid y Barcelona. Llevan desde 2015 apareciendo los primeros de la lista de pueblos más contaminantes de España. El alcalde ha prohibido echar leña a las chimeneas con un bando municipal porque, según el ayuntamiento, ellas son las responsables.

En Villanueva del Arzobispo, en Jaén, no son muchos: aquí viven unos 8.000 habitantes. Disfrutan de un centro histórico, cargado de patrimonio, y está rodeada, como no, de olivos. Un entorno rural y natural ideal, si no fuera porque es uno de los pueblos más contaminados de España y según los vecinos "eso dicen los medidores" aunque algunos no se lo creen.

Hay una fábrica de orujo con una chimeneas enormes pero el Ayuntamientolo tiene claro que hay varias razones, pero una de las que tiene más peso son las calefacciones no homologadas que tienen algunos vecinos. Así de claro lo tiene que ha emitido un bando prohibiendo quemar leña en las chimeneas detiro abierto, las de toda la vida. Una medida que no ha gustado a los vecinos: "Pero cómo va a ser culpa de las chimeneas: así se calentaban mis padres y mis abuelos, con leña, y nunca ha pasado nada" aunque siempre hay gente que está a favor: "Me parece fenomenal. Vivo en un pueblo para tener calidadd e vida y de aire y mira: como si viviera en la capital"

El alcalde ha querido recordar a los vecinos que "tenemos dos millones de euros de subvención para ayudar a cambiar las calefacciones. Cubrimos hasta el 80% de lo que valen los dispositivos. El problema es que estamos luchando contraalgo muy fuerte que es la tradición. Cuesta mucho que la gente piense que el hacer las cosas cómo se han hecho siempre puede ser perjudicial para el medioambiente".

Europa solo permite 35 días al año superar los niveles de partículas. Villanueva del arzobisposobrepaso los limites 63 el año pasado.