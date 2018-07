El temporal de viento y lluvia provoca el descarrilamiento de un tren y riadas en el País Vasco

El temporal de viento y lluvia ha hecho estragos en el País Vasco. Un desprendimiento ha provocado el descarrilamiento de un tren con 30 pasajeros en Bilbao que se ha saldado sin daños personales, y los más de 100 litros caídos por metro cuadrado en algunas zonas de la comunidad ha provocado el desbordamiento de una decena de ríos.



El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha visitado esta mañana las localidades de la cuenca del Cadagua (Bizkaia) más afectadas por su desbordamiento, Zalla, Güeñes, Balmaseda, Sodupe y Alonsotegi. Urkullu ha acudido acompañado por los consejeros de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, y de Salud, Jon Darpón. Tras reunirse con los alcaldes de estas localidades, el Gobierno Vasco se ha ofrecido a facilitar a estas zonas "toda la colaboración necesaria".



El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, también ha hecho un recorrido similar y ha anunciado que activará un plan de ayudas para inundaciones. Zalla, que se ha despertado esta mañana cubierta de barro y lodo, es la localidad vizcaína más afectada por la crecida de los ríos y las inundaciones han afectado a garajes, negocios, lonjas y huertas. Tras remitir las lluvias, esta mañana los vecinos han comenzado las labores de limpieza y el Ayuntamiento ha anunciado que ayudará a los afectados a tramitar las reclamaciones ante los seguros.



El consejero Aburto ha ofrecido nueve viviendas del Gobierno Vasco para realojar a las familias que lo necesiten y también ha dejado la puerta abierta a una ayuda extraordinaria desde el ámbito de las políticas sociales si hubiera una necesidad urgente a ciertas familias. No obstante, los daños provocados por las lluvias en el País Vasco se han limitado a lo material y desde las instituciones se ha pedido hoy a la población que permanezca tranquila porque lo peor ya ha pasado y las incidencias del agua no son graves.



Álava se prepara para la nieve

La Mesa de Crisis activada ayer ha quedado desconvocada esta mañana tras remitir las lluvias y ahora es Álava la que está afectada por una alerta naranja por nieve y se espera que la cota pueda bajar hasta los 100 metros a la noche. A las 14.00 horas sólo el puerto de Bernedo en la red secundaria de Álava estaba cerrado al tráfico pero era necesario el uso de cadenas en los altos de Herrera, Opakua, Orduña y Zaldiaran.



En Vitoria la nieve ha caído mucho antes de lo previsto y en Álava está activado el operativo de vialidad invernal en período de emergencia con 22 equipos quitanieves. En este territorio, la lluvia también dejó inundaciones en algunas localidades próximas al Zadorra (Álava), que baja muy crecido no sólo por las precipitaciones sino también por el desembalse cada vez mayor del pantano de Ullibarri.



En Gipuzkoa la situación se ha ido normalizando en las últimas horas y el Ayuntamiento de San Sebastián ha desactivado la alerta de inundaciones del Urumea que puso en marcha.