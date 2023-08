La técnica del felpudo, el sistema que aconseja la Policía para evitar que te roben en casa durante las vacaciones

Llegan el verano y las vacaciones, nos vamos fuera y dejamos nuestras casas vacías. Una oportunidad que los ladrones aprovechan. El 27% de los robos en domicilios se producen durante el verano. Por este motivo, la Policía Nacional da algunos consejos o técnicas para evitar que nos entren en casa.

Una de ellas es la 'técnica del felpudo', que consiste en pedir a algún vecino o persona de confianza que mueva el felpudo de la puerta. "Así parece que alguien ha entrado en la casa", dicen desde la Policía. Otro consejo similar es que, mientras estamos fuera, alguien nos recoja el correo y así que el buzón no se vea lleno de cartas, lo que puede dar la pista de que no nos encontramos en casa.

Además de asegurarse de cerrar bien puertas y ventanas, la policía nos recomiendan dejar alguna persiana bajada solo hasta la mitad, y no completamente cerradas, como sería costumbre y que puede delatar que no hay gente en el interior. Si podemos, también recomiendan comprar temporizadores para encender las luces durante unas horas, aunque no estemos en casa.

Cuidado con lo que publicamos en redes

Especial cuidado con las redes sociales. La Policía advierte que "no sabes quién está detrás de la pantalla y cómo puede usar esa información". Es por eso que aseguran que es mejor esperarse a la vuelta para publicar las fotos y los vídeos de nuestras vacaciones.

Finalmente, instan a prestar especial atención a señales en las puertas. Los ladrones utilizan cada vez más técnicas con objetos como cello, palitos de madera o hilos de silicona para ver si ha habido movimientos de entrada o salida de las casas y comprobar que están vacías. Si encuentras alguna dicen que es importante llamar a la Policía.

Esta misma semana los agentes han desarticulado a una banda organizada que robaba en domicilios utilizando el sistema de pegamento. Es parecido a la técnica del cello, pero aún más discreta. Se trata de "colocar testigos de plástico minúsculos o pegamento en el marco de la puerta". Si estos seguían puestos al cabo de unos días, procedían a entrar en la casa.

Durante esta operación, de momento, se han esclarecido siete robos en Alicante, Murcia, Jaén y Málaga. Tres personas han sido detenidas y el juez ha ordenado su ingreso provisional en prisión.