Susanna Griso: "Por cada víctima de violencia machista tenemos 90 suicidios y seguimos sin un plan nacional"

Esta semana he tenido la suerte de comer con un reputado psiquiatra. Compagina su labor como jefe de psiquiatría infantil y juvenil de uno de los principales hospitales de Madrid con otras gerencias en Estados Unidos, a donde viaja todas las semanas.

Se quejaba de la injerencia política. Me decía que España, junto con Grecia, es el único país de Europa en el que los políticos, de todos los colores, nombran los doctores y gerentes de los hospitales. Me decía que para encontrar un técnico (que es el que sabe) hay que bajar tanto en el escalafón que ya no tiene capacidad de gestión.

¿Y cuál es el problema de todo esto? Pues que los políticos son cortoplacistas, piensan a cuatro años vista. Y, desde esa miopía, solo abordan cuestiones que les dan rédito inmediato: el infarto de miocardio, el ictus, el cáncer de mama… importantes, sin duda, pero se relega la salud mental y todo lo que implica prevención: los suicidios o los trastornos alimentarios.

Dinamarca, que tenía una alta tasa de suicidios, consiguió reducirlos tras 14 años de prevención. En España son la principal causa de muerte no natural, casi triplican las provocadas por accidentes de tráfico. Por cada víctima de la violencia machista, tenemos 90 suicidios. Aquí seguimos sin un plan nacional. Lo dicho, el cortoplacismo.