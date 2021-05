A la segunda va la vencida: el 'Jack Sparrow' de Vigo da el 'sí quiero' vestido de pirata

El 23 de abril, Berto y María acudieron al juzgado de Vigo para casarse. Lo hicieron vestidos de pirata, él, y con el traje típico de gallega, ella. Para su sorpresa, salieron del edificio sin conseguir sellar oficialmente su amor. La jueza encargada de oficiar el enlace se negó a hacerlo alegando que, debido a las ropas de novio y a sus ojos pintados, le era imposible cortejar si estaba ante la misma persona que figuraba en su DNI.

Ese primer capítulo se cerró con una demanda por parte del ahora matrimonio, contra la magistrada. "Nosotros venimos así vestidos porque representamos un proyecto solidario. A mi me conocen como 'El Pirata' en el campo de refugiados en el que he trabajado, y me parecía un guiño para todos ellos casarme con esta caracterización", explica Berto a Antena 3 Noticias.

La boda 'pirata' ya se ha celebrado

Pasaron las semanas y volvieron a solicitar el permiso para oficiar su boda y hoy se ha cumplido su sueño. Al llegar a los juzgados los medios de comunicación esperaban a la pareja, visiblemente emocionada. Dentro, y tras desprenderse de la peluca y el sombrero de pirata, Berto ha vuelto a vestirse como tal y la ceremonia comenzó. "Ha sido la misma jueza, que no nos da dicho nada esta vez, tan siquiera nos ha explicado porqué hace un mes no, pero hoy sí", han contado a la salida.

Con gaitas y arroz, sus familias y amigos les esperaban a las puertas del juzgado. Allí han sellado su amor con un beso y mostrando a las cámaras el libro de familia. "Lo que nos regalen, que no sabemos si será algo, lo donaremos a distintas ONG", han señalado.

Una 'historia pirata' con un final más tardío del esperado, pero con un final feliz.