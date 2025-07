Multas de 200 euros y 3 puntos del carnet por conducir en bañador, bikini o sin camiseta: esto es lo que dice la ley

Las multas de tráfico más frecuentes en España suelen estar relacionadas con el exceso de velocidad, el estacionamiento indebido, el uso del teléfono móvil mientras se conduce y la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas. No obstante, también te pueden multar por otros muchos motivos como no tener el permiso de conducir encima, llevar objetos sueltos dentro del vehículo que puedan suponer un riesgo, utilizar auriculares mientras conduces, tocar el claxon sin justificación, etc.

Estas infracciones, aunque menos conocidas, también pueden conllevar sanciones económicas e incluso la pérdida de puntos del carnet. En verano, hay una sanción que pueden ponerte que, seguramente, no conocías. ¿Quieres descubrirla?

¿Con qué te pueden multar hasta 200 euros?

Si eres de los que conducen en verano llevando solo bañador o bikini, ¡atención! Si haces esto, puedes correr riesgo de multa ya que, a pesar de que no se recoja explícitamente en el Reglamento General de Circulación (RGC), el hecho de conducir llevando solo el bañador o el bikini, supone que ciertos agentes de la Policía puedan pensar que la ropa de baño no te permite mantener un buen control sobre el coche ni moverte adecuadamente. Esto podría suponer una multa de hasta 200 euros, e incluso acarrear la pérdida de tres puntos en el carnet de conducir.

En el artículo 17 del RGC se afirma que "los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos", por lo que si se utiliza solo ropa de baño, es posible que no se tenga del todo controlado el coche. Además, el artículo 18 del RGC sostiene que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción".

Es decir, los agentes de Policía se pueden acoger a estos artículos para multarte, así que es mejor prevenir y ponerte la camiseta, no vaya a ser que tus vacaciones se estropeen por este simple descuido.

¿Cuáles son las multas de tráfico más comunes de la DGT?

Superar los límites de velocidad supone ya entre el 30% y el 50% del total de multas, según los datos de la DGT. Las sanciones se dividen en leves, graves o muy graves en función al límite de velocidad de la vía y al exceso y pueden alcanzar los 600 euros de multa y la pérdida de hasta 6 puntos del carné de conducir.

Respecto al uso del móvil, también es de las multas más habituales. Con la nueva Ley de Tráfico la cuantía de la multa sigue siendo de 200 euros, pero en lugar de retirarte 3 puntos ahora son 6. Asimismo, manipular un teléfono móvil desde un soporte (no directamente sobre las manos) implica la retirada de 3 puntos del carnet de conducir y una sanción económica de 200 euros. Por otro lado, si el móvil está en un soporte pero dificulta la visión del conductor, la multa será de 80 euros, sin detracción de puntos.

Conducir bajo los efectos del alcohol también es una de las multas más comunes. Según la legislación actual, la tasa máxima de alcoholemia permitida para conducir es de 0,25 miligramos por litro en aire respirado o 0,5 gramos por litro en sangre, cifra que baja a 0,15 para los nóveles en el primero de los casos. A la multa de 500 euros por conducir bebido hay que sumar la pérdida de 4 puntos y la retirada del carné de conducir de 3 a 6 meses.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com