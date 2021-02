Sanitarios piden al Gobierno vasco y a la hostelería que pongan rótulos con la prohibición de fumar en terrazas

Profesionales sanitarios, entre los que destacan médicos, enfermeros, farmacéuticos y dentistas, han solicitado al Gobierno del País Vasco que la hostelería incluya carteles en las terrazas dónde se indique expresamente la prohibición de fumar a los comensales. Así lo han manifestado en un comunicado, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vascopermitiera a los hosteleros reabrir los negocios.

Los sanitarios reclaman una "hostelería sin humo" como medida para evitar nuevos contagios de coronavirus. Según explican el comunicado que los profesionales sanitarios han enviado al Gobierno vasco, la distancia de seguridad de dos metros no funciona y no hay otra medida que pueda evitar el contagio de una persona sin mascarilla y fumando. "Los aerosoles no entienden de dos metros de distancia", aseguran los sanitarios que piden la prohibición de fumar en las terrazas del País Vasco.

Evitar nuevos contagios de coronavirus y que la tasa de incidencia vuelva a subir, según los sanitarios, "solo se consigue si la ciudadanía fumadora y no fumadora nos comprometemos a ello a través de una norma fácil y visible mediante rótulos, que deje claro que las terrazas deben ser siempre espacios sin humo para garantizar el derecho a la salud pública".

La medida de prohibir fumar en las terrazas de los bares y restaurantes ya está vigente en otras comunidades como Cantabria, las Islas Baleares, Aragón, las Islas Canarias, la Comunidad Valenciana y el Principado de Asturias.