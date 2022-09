Sánchez Dragó vuelve a criticar los precios de DiverXo, el restaurante de Dabiz Muñoz

El restaurante de Dabiz Muñoz, DiverXo, vuelve a estar en boca de muchos, pero esta vez no se habla sobre sus platos, sino por el dinero que se paga por ellos. El local, que cuenta con tres estrellas Michelín, ha sido considerado como uno de los mejores restaurantes del mundo para degustar su exótico menú.

Hace un año, la cifra que se pagaba por comer en él era de 250 euros, un precio bastante elevado y al que no cualquiera puede permitirse. Muñoz cambió hace no demasiado tiempo el precio, elevándolo 115 euros, lo que pasaba a costar 365 euros.

La polémica se ha originado a raíz de las declaraciones dadas a la revista 'Vanity Fair', donde declaraba que "pagar 365 euros por una comida no es cosa de ricos". Algo que no ha sentado demasiado bien, tanto a comensales como a otros compañeros de la profesión. "Por 365 euros en la Muralla de Ávila te damos de comer, de beber, café, copa y puro y te llevamos a hombros a ver la final de la Champions a Estambul", escribía en su cuenta de Twitter el restaurante madrileño. Una 'respuesta' que ya cuenta con más de 35.000 'me gusta'.

El escritor Fernando Sánchez Dragó también ha querido 'responder' al precio del menú de DiverXo desde su cuenta de Twitter: "Líbreme Dios de llamar idiota a nadie, pero pagar 365 euros en Diverxo, o en donde sea, por una comida me parece una soberana idiotez. Por ese dinero me zampo yo cien ostras de a puño con una botella de buen vino de Alsacia. O incluso dos".

No sería la primera vez que Dragó da su sincera opinión sobre este asunto. "No hay menú de degustación que merezca pagar 365 euros. Eso es de tontos. Estuve una vez en DiverXo, pero no pagué. Nunca, antes, había comido tantas bullipolleces; después, tampoco. No tengo nada en contra de ese cocinero, pero en contra de lo que sirve, sí", afirmó.