Roberto Brasero explica cómo se formaron las gigantescas bolas de hielo de la granizada en La Bisbal, Girona

El pasado martes se vivió, en la localidad gerundense de La Bisbal, una granizada histórica que acabó con la vida de una niña de 20 meses. Para encontrar un fenómeno de este tipo con esta intensidad tenemos que recapitular hasta hace más de 35 años. Roberto Brasero explica cómo se formaron las gigantescas bolas de hielo.

Desde luego, no habíamos visto una granizada así, con piedras de hielo de unos diez centímetros de tamaño, que supone 20 veces más de lo normal, y un peso aproximado de 100 gramos. Estas piedras eran elementos especialmente dañinos, ya que llegaba a la superficie terrestre a una velocidad de 100 kilómetros por hora, poniendo en peligro la vida de las personas.

Brasero explica que esto se trata de algo excepcional, sobre todo por el tamaño y el peso del granizo. Habría que remontarse a 1986 para encontrar datos similares.

Brasero explica cómo saber si va a granizar

Sin embargo, esto tiene una explicación, si bien no se puede prever, ya que tan sólo se pueden obtener algunos indicios gracias a las pistas que nos da el cielo. Aun así, es posible averiguar que en una zona determinada se darán tormentas fuertes, pero no tan intensas e insólitas como la de La Bisbal, al menos no con mucha antelación.

No obstante, en el momento, mirando los nubarrones podemos llegar a predecir si granizará o no. En una imagen tomada cinco minutos antes de la granizada, se puede apreciar, como es lógico, nubes negras, pero también otras de un color azul claro. Asimismo, se observa un cierto giro de las nubes.

Todos estas características nos advierten de la presencia de una supercélula. No es la única que hemos podido ver en esta semana. El pasado lunes, vimos ese mismo cielo en Zamora y Salamanca, dejando, de la misma manera, granizo.

La altura de la nube, la clave

El presentador de Tu Tiempo explica que la diferencia entre estas granizadas la marca la altura de las nubes. La de este martes en Girona, sobrepasó los 15 kilómetros de altura, que es lo normal, y llegó hasta los 20 kilómetros, por lo que la temperatura era significativamente más baja, alcanzando los 66 grados bajo cero.

Por otro lado, se producen corrientes mucho más fuertes dentro de la propia nube, las cuales hacen crecer el granizo, que poco a poco va engordando, en el interior del cúmulo, hasta que pesa tanto que acaba cayendo, dejando un episodio histórico.