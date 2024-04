El reto viral de Rosario para perder 80 kilos en TikTok: "Mi objetivo es llegar a las dos cifras"

"¡Hola, hola, mi gente bonita!", así de enérgica comienza sus TikTok Rosario. Llena de ánimo comparte desde el 20 de marzo, lo que ella misma ha denominado "mi cambio saludable".

Esta onubense de El Granado tiene 43 años y pesaba 145 kilos. Su reto personal es llegar a los 65 kilos, "mi objetivo es llegar a las dos cifras. Si puedo bajar a 65/70 kilos estaría genial. Sería una persona completamente feliz y podría decir orgullosa: ¡yo lo conseguí!".

En menos un mes ya ha conseguido resultados. "He perdido 7 kilos y 200 gramos. Me peso cada domingo. Cada que vez que subo a esa báscula, que por cierto me regaló una seguidora, es nervios al subir y alegría cuando me bajo", responde orgullosa.

Pendientes de sus logros tiene ya a más de 4.300 seguidores. Miles de personas que visionan su rutina diaria de ejercicios y alimentación. Una repercusión que ella no podía imaginar al inicio de este camino de superación "la verdad que no me esperaba tantísimas muestras de cariño. Los comentarios que me hacen me suben el ánimo cada día". "En unas horas, mi primer vídeo se hizo viral. A día de hoy, lleva casi 570 mil visualizaciones y eso me motiva a seguir con este sueño, y que se haga realidad", añade.

Sus seguidores le ayudan día a día

Gracias a sus seguidores, cada esfuerzo, cada día superado, se hacen más livianos, "me apoyan muchísimo y eso me motiva para seguir luchando por este gran sueño". Al igual que recibe apoyo a través de su perfil, siente la presión de no poder tirar la toalla, "ahora, al tener la cuenta que todo el mundo me ve, tengo una gran responsabilidad. Primero de no fallarme a mí, tampoco a mis seguidores, a la gente de mi pueblo que ahora me animan más que al principio". "No me pienso rendir. Porque gracias a esta cuenta, sigo adelante. Si no existiera, no sé si hubiera seguido más de un día", confiesa Rosario.

Hacer pública su fuerza de voluntad está ayudando a otras personas a iniciar su propio cambio, "me dicen por privado gracias a ti estoy haciendo también un cambio saludable. Me da tantísima alegría recibir tantísimos mensajes. Me gustaría contestar a todo el mundo, pero no me da la vida... porque es brutal todo esto tan bonito que estoy viviendo", afirma emocionada.

"Desde siempre me han apasionado las redes sociales sobre todo tiktok", pero la gran inspiración para compartir sus avances en redes sociales, surgió gracias a su hermano Jesús, "mi hermano siempre me decía que por qué no me creaba una cuenta. Y decidí cambiar mi vida y tener una vida complemente saludable", asegura Rosario

Su hermano Jesús, en enero de 2020, decidió empezar su cambio saludable. Ha conseguido bajar 45 kilos. Todo un ejemplo para Rosario. "El referente lo tengo en mi casa. Gracias a mi hermano Jesús, el me prepara mi desayuno, almuerzo y cena. Tanto me ha animado, que he decidido darme una oportunidad y luchar por este sueño".

La tiktoker cuenta a Antena3 Noticias cómo ha cambiado radicalmente de estilo de vida, "mi alimentación era comer mucha comida basura. Comía mucha bollería, tabletas enteras de chocolate y pan con mucha mantequilla. También comía a deshoras. No hacía nada de ejercicio, me llevaba todo el día en mi habitación, salía al baño, ducharme, comer... Si salía a la calle iba a la tienda y me comía cuatro donuts y me compraba más para esconderlos en mi habitación".

Nada tiene que ver su vida pasada con sus nuevos hábitos, "mi rutina cada día es levantarme temprano, sobre las 9 desayunar saludable. A media mañana me tomo alguna fruta e infusión. Hago mi almuerzo también saludable. Por la tarde, antes de irme al gimnasio, me tomo una infusión. En la cena también ceno saludable, todas mis comidas a sus horas", describe Rosario.

Esta onubense incluso ha notado que lleva una vida sana le permite descansar mejor, "cuando me acuesto, me duermo enseguida porque al estar tan cansada descanso muchísimo mejor que antes de empezar mi cambio saludable. Me levanto por las mañanas menos ahogada y me cuenta menos bajarme de la cama", confiesa.

La lucha no se negocia

En su perfil de TikTok se puede leer: la lucha no se negocia. Bajo este lema invita a quienes no estén conforme con su vida sedentaria a dar el paso, "desde aquí ánimo a todas personas que quieran hacer un cambio de vida saludable. Se puede conseguir, cuesta mucho, pero una vez que empiezas esa rutina cada día quieres más y más", anima.

"Tengo un grupo de WhatsApp gracias a una seguidora. Me dijo que creará un grupo y eso hice. Nos pasamos recetas saludables, nuestros desayunos, almuerzos y cenas. Lo más importante es que nos damos ánimos de unos a los otros. De verdad, somos un grupo de grandes personas, a las que ya considero mi segunda familia desde aquí les mando un besazo", añade Rosario.

Aprovecha esta entrevista para Antena3 Noticias, como no puede ser de otra forma, para saludar, "por último si me lo permites, quiero mandarle un besazo grande como ellos. A un grupo de gente luminosa, que son del team pirata, y su capitán Rikomedy. Porque les tengo un poquito abandonados, pero que los quiero mogollón", concluye la tiktoker. No se le puede negar nada a alguien con tanta fuerza de voluntad.

