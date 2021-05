Restricciones, nuevas medidas, toque de queda y cierre perimetral en cada comunidad hoy 24 de mayo

España encara ya su segunda semana sin estado de alarma. Mientras, los datos de contagios por coronavirus mantienen su tendencia a la baja y con la caída de los cierres perimetrales también se ha observado un aumento de la movilidad. Aún así, las comunidades autónomas mantienen algunas restricciones para seguir controlando la pandemia.

Los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad el pasado viernes informaban de 4.792 contagios y 19 muertos, con una incidencia acumulada de 135,77 por cada 100.000 habitantes, unas cifras que suponen los datos más bajos desde el pasado mes de agosto. Este descenso se debe también al aumento de personas inmunizadas o que han recibido, al menos, una dosis de la vacuna contra la COVID-19. En total, se ha inmunizado a un 16,2% de la población, que equivale a más de 7 millones de españoles vacunados. El Ministerio de Sanidad continúa con el objetivo de vacunar al 70% de la población al final del verano.

Andalucía

En Andalucía, no hay ni toque de queda ni cierre perimetral de la comunidad. Sin embargo, sí que se ha decretado el cierre perimetral y de toda la actividad no esencial en los municipios de La Campana (Sevilla) y Castro del Río (Córdoba) ya que la incidencia supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

La hostelería puede permanecer abierta hasta medianoche y se permite un aforo del 75% en interior con 6 personas por mesa y de un 100% en exterior con 8 comensales. El comercio también mantiene el aforo del 75%.

Aragón

Aragón mantiene los cierres perimetrales en las zonas de Salud de Gallur, Alagón, Ejea de los Caballeros (todas ellas en Zaragoza) y Jaca (Huesca), aunque no hay toque de queda. Como otras comunidades, Aragón ha establecido un sistema de niveles de alerta.

La hostelería cierra a las 20:00 horas en las localidades y comarcas confinadas; en Zaragoza y Huesca a las 23:00 horas, y en Teruel a las 00.00 horas. Los aforos en las zonas confinadas son del 30% en interior y del 75% en exterior y en Teruel, en nivel 2, hay un aforo máximo del 50% con 6 personas por mesa y 10 en las terrazas.

Asturias

En el Principado no hay cierre perimetral ni toque de queda. La hostelería puede permanecer abierta hasta la 01:00 horas con 6 personas por mesa, con la prohibición de consumir en barra. Cualquier comercio debe respetar un aforo máximo del 75% en interior.

Baleares

Baleares mantiene el toque de queda entre las 00 y las 06:00 horas avalado por la justicia. No hay cierre perimetral, pero las islas exigen una prueba PCR o de antígenos negativa a los viajeros que procedan de zonas con una incidencia acumulada superior a los 60 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días.

Las reuniones sociales también se mantienen con limitaciones a 6 personas en espacios cerrados y a 8 al aire libre. La hostelería puede abrir hasta las 23:00 horas y hasta las 23:30 en Formentera. Los aforos máximos serán de 4 personas por mesa en Mallorca e Ibiza, 6 en Menorca y 8 en Formentera. El comercio podrá tener un aforo del 100% y cerrar a las 22:00 horas.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana también se mantiene el toque de queda entre las 01 y las 06:00 horas pero no hay cierre perimetral. Las reuniones están limitadas a 10 personas en espacios públicos y privados.

El comercio amplía su horario hasta las 00:30 horas, una más respecto a la semana anterior. La hostelería, que cierra a las 00:30 horas, tiene un aforo del 50% en el interior y del 100% en el exterior. Está prohibido consumir en barra y fumar.

Canarias

En Canarias no hay toque de queda ni cierre perimetral, pero existen medidas de control en función del nivel de alerta en el que se encuentre cada una de las islas. Estas medidas afectan al número de personas en reuniones sociales y horarios de negocios.

En la hostelería, que cierra a las 00:00 horas, solo se autorizan clientes en el interior de los bares y restaurantes en los niveles de alerta 1, con un aforo máximo de 75 %, y 2, con un 50 %.

Cantabria

En Cantabria, las medidas se fijan en función del "semáforo covid" en cada uno de los 102 municipios de la comunidad. Por el momento, no existe ninguna limitación horaria ni cierre perimetral.

La hostelería puede abrir a la 01:00, pero no se pueden aceptar clientes más tarde de las 00 horas.

Castilla y León

En esta comunidad no hay toque de queda ni cierre perimetral. Tampoco están limitadas las reuniones sociales. La hostelería puede cerrar a la 1 de la mañana en las terrazas y a las 24.00 horas en el interior de los establecimientos.

El aforo en los comercios es del 50% y se mantiene en un tercio en los centros comerciales y establecimientos que los integren.

Castilla-La Mancha

No hay cierre perimetral ni toque de queda. La hostelería puede permanecer abierta hasta la 1 de la madrugada, con un máximo de 10 personas por mesa. En las terrazas está permitido un aforo del 100% y en el interior del 75%.

Los comercios admiten un 100% del aforo y en centros comerciales y mercadillos el aforo está fijado en el 75%.

Cataluña

En Cataluña, las reuniones sociales están limitadas a 6 personas. No hay toque de queda ni cierre perimetral. A partir de este mismo lunes se suavizan las restricciones para bares y restaurantes.

La hostelería podrá permanecer abierta desde las 06.00 hasta medianoche y se permitirán reuniones de hasta 10 personas. Esto supone una hora más de horario de servicio.

Extremadura

En Extremadura, no hay cierre perimetral ni toque de queda. Se mantiene el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración a las 01.00 horas de la noche.

El aforo de bares y restaurantes es del 50% en el interior y el 85% en el exterior con un máximo de 6 comensales en ambos casos.

Galicia

Galicia ha decretado el cierre de Lobios que se encuentra en el nivel máximo de alerta. En el resto de la comunidad no hay cierre perimetral ni toque de queda.

El horario de la hostelería se ha ampliado hasta la 1 de la mañana.

La Rioja

En La Rioja no hay cierre perimetral ni restricciones en la movilidad. La hostelería puede abrir hasta la 01.00 horas, con un aforo que pasa del 50% al 75% en los interiores.

Se mantiene la recomendación de 6 personas por mesa y los dos metros de distancia y el consumo en barra sigue prohibido.

Madrid

La Comunidad de Madrid va a levantar los cierres perimetrales en las zonas básicas de salud con alta incidencia a partir de este lunes, por lo tanto no hay restricciones a la movilidad ni toques de queda.

La hostelería puede abrir hasta medianoche y los aforos están limitados al 50% en el interior, con 4 comensales por mesa, y al 75% en el exterior, donde pueden reunirse hasta 6 personas.

Murcia

De momento, en la Región de Murcia no hay ninguna zona sometida a cierres perimetrales. Hay toque de queda desde la medianoche hasta las 6 horas y las reuniones sociales están limitadas a un máximo de 6 personas.

Navarra

En Navarra no hay ni cierre perimetral ni toque de queda. Desde el pasado viernes, las limitaciones de 8 personas en reuniones sociales solo es una recomendación.

En general, El aforo en el interior de la hostelería es del 30% y del 100% en las terrazas con cierre a las 22 horas. Los pequeños comercios tienen un aforo del 60% y las grandes superficies del 40%.

País Vasco

En el País Vasco no hay cierres perimetrales ni toque de queda. La hostelería debe cerrar a las 22:00 horas, con un aforo en interiores del 50 %. Sigue prohibido consumir en barra o de pie y en cada mesa un máximo de 4 personas.

Ceuta

En la ciudad autónoma de Ceuta no hay cierre perimetral ni toque de queda. La hostelería debe cerrar a las 22:00 horas con un aforo del 30% en interior y del 75% en exterior con un máximo de 6 personas por mesa. Se levanta la prohibición de no fumar si no se respeta la distancia, aunque sigue siendo una recomendación.

Melilla

Con la mejora de la situación epidemiológica, se han aliviado algunas restricciones. La hostelería puede abrir entre las 6:00 y las 00:00 horas. El aforo continúa siendo de un tercio en interior y del 100% en exterior. No hay cierre perimetral.