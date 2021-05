Las restricciones en Castilla-La Mancha tras el estado de alarma: fin al toque de queda y al cierre perimetral

Ese domingo 9 de mayo finaliza el estado de alarma en España. Por eso el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dado a conocer hoy que la comunidad levantará el toque de queda y el cierre perimetral a partir de este día. Es decir, de la madrugada del sábado 8 al domingo 9, a las 00:00 horas será legal salir y entrar sin problemas de la comunidad y tampoco habrá inconveniente en regresar a casa a cualquier hora porque tampoco habrá limitación horaria.

Finalmente, Castilla-La Mancha, no impondrá restricciones de movilidad ni de horario tras el fin del estado de alarma este próximo 9 de mayo. El presidente regional estaba a la espera de los informes jurídicos que le planteasen el escenario para pedir a la Justicia manchega la imposición de posibles restricciones pasado este día, pero tal y como ha informado esta mañana, "los servicios jurídicos nos invitan a no hacerlo" por lo que finalmente no se mantendrá ni el toque de queda ni el cierre perimetral en Castilla-La Mancha.

Posibles medidas a mayores

"Vamos a tener que lidiar a partir el domingo con una impotencia extraordinaria, al virus se le había puesto un torniquete, ahora vamos a tener a mano tiritas y gasas para parar la hemorragia. Ojalá no se desencadene otra ola de contagios. Aunque no llueva no quiere decir que no haya tormenta y que no se necesite impermeable", ha afirmado el presidente de la Comunidad refiriéndose precisamente al fin del estado de alarma. Sin medidas legales que permitan a la comunidad poner ciertas "barreras", el gobierno autonómico busca otras fórmulas para reducir los contagios a partir de ahora.

Mañana, sábado, se harán oficiales el resto de medidas pero ya se plantean algunas de ellas: