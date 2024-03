Un repartidor de Santiago frena a un hombre que se quería fugar después de atropellar con su patinete a una mujer

Al hablar con Daniel Fernández te das cuenta que es una de esas buenas personas que aún quedan en este mundo. Aunque él le resta importancia, muchas personas lo han comenzado a considerar como un auténtico héroe después de lo que pasó el viernes a última hora de la tarde.

Fernández es repartidor de una conocida aplicación de comida a domicilio. Estaba recogiendo un encargo en un establecimiento situado en la Praza Roxa, en pleno centro de Santiago de Compostela, cuando en ese momento vio como un patinete, que circulaba por la acera, atropellaba a gran velocidad a una mujer.

"Fue todo muy rápido. Estuvo a punto de atropellarme a mi pero pude esquivarlo y por desgracia atropelló a esa mujer. Vi que se caían los dos y automáticamente fui a socorrer a la señora hasta que estuvo un poco estabilizada. Pero vi como el chavalito se marchaba y fui detrás de él. Más que nada para decirle que esperase a dar la cara", cuenta Daniel a Antena 3 Noticias. "El decía que iba a ir a aparcar el patinete al otro lado de la plaza. No tenía mucho sentido ya que lo normal sería quedarse, por lo menos a socorrerla".

Fueron momentos de auténtica tensión, en los que el repartidor no dudó en coger el vehículo para que el hombre no se fugase: "Había un montón de gente que también prestó su ayuda".

"Cualquiera en mi lugar hubiera actuado igual"

Daniel ha podido hablar ya con la mujer herida: "Está bastante resentida porque el golpe fue bastante interesante y le desee una pronta recuperación. A ver si tengo la oportunidad de poder saludarla".

A pesar de su heroicidad -que se viralizó en redes sociales a través de la cuenta de Instagram SalseoUSC-, no quiere recibir elogios: "Mi reacción no fue premeditada, ni mucho menos. Fue algo innato. Uno cuando suceden esas cosas no se para a pensar, hay que actuar al momento. Cualquiera en mi lugar hubiera actuado igual", concluye.

