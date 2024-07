El relato de una trabajadora de un centro de menores de Tenerife: "He presenciado episodios muy violentos de algunos cuidadores"

"He presenciado episodios muy violentos de algunos cuidadores hacia los chicos", es el relato de una cuidadora que trabajaba en un centro de Tenerife. Un lugar donde conviven más de 300 menores migrantes al cuidado de diez monitores. La mayoría de estos actos violentos empezaban por conflictos que no generaban los chicos. Muchas veces ellos no entienden el idioma y no saben exactamente lo que les quieren decir, como "con el uso de un cepillo de dientes, lo pedían constantemente porque no saben que no es para usar y tirar. Y si nadie se lo explica… Pues solo por este motivo había un castigo", explica la ex monitora.

Prosigue contando que los baños y las duchas no reúnen condiciones. "Ratas corriendo por las instalaciones, azulejos rotos y cuartos de baño sin intimidad es lo que había en el centro donde estuve trabajando dos meses. Y muchas veces los chicos reciben insultos racistas por parte de algunos cuidadores, como feo o mono", sigue relatando.

Ella insiste en que estos chicos adolescentes necesitan otro trato, porque "cada uno tiene detrás una historia tremenda". Han llegado a las costas canarias en un cayuco, solos. La mayoría son de Senegal y Mali. "Alguno de los chicos que traté vio cómo mataban a sus padres en la guerra de Mali. Tenía solo 5 años", nos cuenta la cuidadora.

"No puedes dejar de cogerles cariño, porque si los tratas bien son todo amor y agradecimiento"

Asegura que a la mínima que alguno se sobresalta, les golpeaban, les agarraban fuerte y una vez, incluso, vio cómo agarraban a uno por el cuello. Cuenta que en otra ocasión hubo una revuelta en el centro a razón del uso del teléfono móvil con unos cuantos menores y que al final el responsable del centro la emprendió a golpes con todo el que se cruzaba en el camino sin mediar palabra.

Muchos ex trabajadores del centro han denunciado esta situación ante la policía. Aseguran que en unas instalaciones saturadas, con más de 300 menores, es muy complicado mantener la disciplina. Pero que eso no justifica la violencia.

En cuanto a las condiciones del centro, prosigue contando que una de las dos habitaciones (para más de 100 personas cada una) está en el sótano, sin apenas iluminación ni ventilación.

Conferencia Sectorial en Tenerife

Este miércoles se celebra en Tenerife la Conferencia Sectorial para acordar el reparto de menores entre las comunidades autónomas. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se celebra con el fin de abordar con las comunidades la reforma legal para el reparto de menores migrantes desde zonas tensionadas como Canarias. Una comunidad que acoger a cerca de 6.000 menores no acompañados que han llegado a las islas en cayuco. Y según estimaciones del Ejecutivo canario se esperen lleguen 7.000 más antes de final de año.

El gobierno canario sigue pidiendo el apoyo de otras comunidades para hacer frente a esta situación. En Canarias, insisten, ya no hay espacio ni recursos para atender a todos estos niños y adolescentes.

