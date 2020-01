Recompensa de 3.000 euros a quien encuentre a 'Golfo', un perro desaparecido en Moratalla

Antonio Valverde perdió a su perro 'Golfo' el pasado 26 de noviembre en el municipio murciano de Moratalla. El animal se habría adentrado en una zona boscosa cercana a la vivienda, por lo que en el momento de su desaparición solo llevaba un collar blanco antiparásitos, asegura su dueño.

El hombre, desolado por la ausencia del animal, ha expresado públicamente que "muchos pensarán que solo es un perro, pero para mí es toda mi vida". Por ello, decidió ponerse en contacto con responsables de recogida de perros atropellados y con la Policía Local de Moratalla, además de colocar carteles por todo el municipio que faciliten y ayuden a la identificación del can. No obstante, Antonio no descarta la posibilidad de que existan pozos o acequias en el lugar de la desaparición en los 'Golfo' haya podido caer.

Los numerosos intentos por encontrarlo han resultado fallidos, pero Antonio no pierde la esperanza y lucha por dar con su paradero. Tanto es así, que tres meses después de la desaparición, ha ofrecido una recompensa de 3.000 euros a la persona que lo encuentre.

El apoyo y la difusión por redes sociales no ha tardado en llegar, algo a lo que Antonio ha respondido agradeciendo toda la ayuda recibida y asegurando que se trata de un perro "muy especial, sobre todo para mí".