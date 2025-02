Reclaman un millón de euros por un error en una inseminación artificial al descubrir que no es su hijo biológico

Una pareja exige un millón de euros de indemnización al Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras someterse a una inseminación artificial y descubrir después que el hombre realmente no es el padre biológico del bebé.

El bebé nació por fecundación in vitro en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz en 2021. Sin embargo, el que creía ser el padre del menor descubrió que no lo era de forma biológica, ya que no guardaba ninguna relación genética con él.

Fue entonces cuando la pareja decidió denunciar a la Junta de Andalucía. Todo se debía a un error cometido a la hora de manejar las muestras de semen durante el proceso de inseminación artificial.

Los padres rechazan la indemnización de la Junta

El Consejo Consultivo de Andalucía, perteneciente al Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía, aprobó una indemnización de 120.215,85 euros para los padres, tal y como afirma el 'Diario Sur de Málaga'. Sin embargo, estos la consideran "totalmente insuficiente" y reclaman un millón de euros según su abogado, Ignacio Martínez.

El letrado asegura que esa cifra aprobada por el gobierno andaluz "carece totalmente de sentido" al equiparar el daño sufrido por el menor "como si se hubiera muerto el padre" y teniendo en cuenta el impacto que este error tendrá "para toda la vida" y el daño "bestial" que se le ha producido al niño.

El próximo mes de junio tendrá lugar un juicio en el que se determinará con exactitud la cantidad de la indemnización que recibirán los padres una vez que, según el abogado, el hospital haya reconocido su error.

