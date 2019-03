Quince años sin existir legalmente

El colegio al que debería haber ido está a tan solo 500 metros de su casa. Pero él no fue. Tampoco a vacunarse. El niño, de quince años ya, no tenía DNI. A efectos legales, no existía.

Según fuentes policiales, los padres no registraron al menor por miedo a que Asuntos Sociales les arrebatase su custodia, como ocurrió con otros dos hermanos mayores declarados en desamparo.

Su madre, de 34 años, pidió ayuda a los Servicios Sociales municipales, pero nunca habló de este menor.

Tiene otros cuatro hijos pequeños, de 9, 7 ,5 y 3 años. En estos casos, los niños sí van al colegio.

En el domicilio familiar no había nadie hoy. Su madre ha pasado la mañana en la Fiscalía de Menores.

El adolescente se encuentra bajo la tutela del gobierno canario. Ya se le ha dado de alta en el registro civil y se le están haciendo exámenes psicológicos y médicos.

En el barrio no entienden cómo nadie se dio cuenta de que el niño no iba al colegio.

El no haber registrado a su hijo podría conllevar penas de entre 6 meses y dos años para sus padres.