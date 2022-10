En qué comunidades es festivo el 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos

El festivo del Día de Todos los Santos ya está aquí. Ahora que encaramos la parte final de este 2022 y que ya solo nos quedan dos meses para acabar el año, parece que los días festivos se agradecen más que nunca. Y hay que reconocer que el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos es una de las festividades con más tradición a lo largo y ancho de la geografía española.

¿En dónde es festivo el Día de Todos los Santos?

La importancia del 1 de noviembre en nuestra cultura popular está muy arraigada. Tanto que el Día de Todos los Santos es festivo desde hace muchas décadas. Como no podía ser de otra manera, en este 2022 será día no laboral en todas las comunidades autónomas, así como en las ciudades de Ceuta y en Melilla.

No es que los gobiernos de todas las comunidades autónomas se hayan puesto de acuerdo en que la festividad de Todos los Santos sea fiesta. Este festivo del 1 de noviembre es uno de los que se conocen como día de Fiesta Nacional no sustituible.Es decir, es de esas fechas que establece el gobierno estatal y que no pueden ser cambiadas por otra fiesta de tipo autonómico. En este año 2022 los días festivos no sustituibles han sido Año Nuevo, el Viernes Santo, la Asunción de la Virgen, el día de la Fiesta Nacional de España y el día de Todos los Santos que celebramos hoy. Quedan dos pendientes para el mes de diciembre: el Día de la Constitución Española, el día 6 de diciembre, y la Inmaculada Concepción, el 8.

Los días festivos de cada año siempre se dan a conocer a finales del año que le precede y deben ser publicados en el BOE, el Boletín Oficial del Estado para que quede constancia de manera oficial. La decisión de qué fechas incluir y excluir del calendario laboral anual es competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

¿Qué celebramos el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos?

El festivo del Día de Todos los Santos es religioso. Se celebra en muchos países de tradición cristiana para conmemorar el paso de los difuntos por el purgatorio para llegar a la vida eterna y reunirse con Dios. Más allá de este significado bíblico, el 1 de noviembre es un día de visita obligada a los cementerios para recordar y honrar a los seres queridos que han fallecido.

Durante la jornada de Todos los Santos es habitual ver los cementerios llenos de gente, que acude con flores a las tumbas de sus familiares, creando un día lleno de color en los camposantos. Esta festividad está directamente relacionada con el Samaín, una tradición de origen celta que se celebra la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Durante esa noche, se creía que se acortaba la distancia entre el mundo de los vivos y los muertos y que los espíritus llegaban hasta nuestro mundo.